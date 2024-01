Biathlon und «Der Bergdoktor» stark

Quotennews

Am späten Abend kehrte auch Maybrit Illner mit ihrer gleichnamigen Talkshow zurück.

Am Sonntag erreichte der vierte Biathlon-Weltcup aus Oberhof im Ersten 3,99 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 31,7 Prozent. Die Staffel konnte sich das norwegische Team holen, das am Donnerstag in Ruhpolding ebenfalls heiß auf den Sieg war. Um 14.30 Uhr schalteten 3,34 Millionen Menschen die Staffel an, in der erneut Norwegen gewann. Die von Volker Grube kommentierte Übertragung sicherte sich sagenhafte 33,5 Prozent Marktanteil. Die von Alexander Ruda moderierte Sendung, die mit den Experten Laura Dahlmeier und Sven Fischer besetzt war, sicherte sich 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige und verbuchte 20,9 Prozent Marktanteil.Vergangene Woche startete das ZDF die neue-Staffel, die nun fortgesetzt wurde. Die Geschichte „Abgründe“ von Lisa Clodt und Philipp Roth schnappte sich 5,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und verbuchte einen Marktanteil von 19,9 Prozent. Die Regiearbeit von Nikolai Müllerschön handelte von Jan, der kurz vor der Hochzeit mit der Hotelbesitzerin Ina neurologische Ausfallerscheinungen hatte. Martin Gruber, verkörpert von Hans Sigl, ahnte, dass er etwas verheimlichte. Bei den jungen Menschen interessierten sich 0,56 Millionen für den Stoff, der 10,0 Prozent Marktanteil brachte.„Regieren unter Protest – Was wird die Ampel noch durchsetzen“ eröffnete das-Jahr 2024. Zu Gast waren unter anderem Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Henrik Wüst (CDU) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Die Grünen). 2,89 Millionen Menschen sahen das Gespräch, das auf fabelhafte 17,2 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,33 Millionen erfasst, die für 8,7 Prozent Marktanteil standen.begrüßte CDU-Politiker Jens Spahn, Journalist Martin Machowecz, Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner und Soziologe Matthias Quent, die Gesprächssendung hatte noch 1,93 Millionen Zuschauer und 19,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen schnappte man sich 0,26 Millionen und verbuchte 11,5 Prozent Marktanteil.