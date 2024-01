Neuer «The Walking Dead»-Trailer

US-Fernsehen

Das Spin-Off startet am 25. Februar bei AMC. In Deutschland kommt die Serie einen Tag später.

AMC Networks hat den ersten Trailer fürveröffentlicht, die neue Serie hat am Sonntag, den 25. Februar auf AMC und AMC+ Premiere. Die Deutsche Telekom stellt die Serie einen Tag später zur Verfügung. Die Stars Andrew Lincoln und Danai Gurira kehren als die geliebten «TWD»-Charaktere Rick Grimes und Michonne in der mit Spannung erwarteten nächsten Serie im «The Walking Dead»-Universum zurück.«The Walking Dead: The Ones Who Live» präsentiert eine epische Liebesgeschichte zweier Charaktere, die durch eine veränderte Welt verändert wurden. Getrennt durch die Entfernung. Durch eine unaufhaltsame Macht. Durch die Geister dessen, was sie einmal waren. Rick und Michonne werden in eine andere Welt geworfen, die auf einem Krieg gegen die Toten aufgebaut ist... Und letztlich auch ein Krieg gegen die Lebenden.Können sie einander und das, was sie einmal waren, an einem Ort und in einer Situation wiederfinden, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben? Sind sie Feinde? Liebende? Opfer? Sieger? Sind sie ohne einander überhaupt am Leben - oder werden sie feststellen, dass auch sie zu den Walking Dead gehören? «The Walking Dead: The Ones Who Live» wird von Showrunner Scott M. Gimple, Lincoln, Gurira, Denise Huth und Brian Bockrath produziert.