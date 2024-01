ABC beendet «The Good Doctor»

US-Fernsehen

Im Frühjahr 2024 wird die Serie aus dem Programm genommen.

Die Würfel sind gefallen:endet im Frühjahr 2024. Sieben Staffeln wurden dann von ABC Signature und Sony Pictures Television für den Sender ABC produziert. Beim US-Sender ABC lief die Serie bisher immer am späten Montagabend und konnte gute Reichweiten erzielen. Ein für die sechste Staffel geplanter Spin-off wurde nicht realisiert."Dr. Shaun Murphy zu spielen, war ein großes Privileg und eine der bemerkenswertesten und lohnendsten Erfahrungen meines Lebens", sagte Serien-Star Freddie Highmore. "Ich werde David, Liz und Erin sowie den äußerst talentierten - und liebenswerten - Darstellern, Autoren und der Crew, die diese Serie möglich gemacht haben, immer dankbar sein. Die tiefe Anteilnahme hat uns hierher gebracht. Danke an Sony und ABC, und an alle, die zu Hause mitgefiebert haben. Mit Liebe aus Vancouver... Tequila, sofort!""«The Good Doctor» war eine einmalige Gelegenheit, aber es ist Zeit, sich zu verabschieden", so die ausführenden Produzenten und Showrunner der Serie David Shore und Liz Feldman sowie die ausführende Produzentin Erin Gunn. "Wir sind unglaublich stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben, und auf die Botschaft, an der wir teilhaben durften. Wir freuen uns darauf, unseren fantastischen Fans, dem wirklich außergewöhnlichen Freddie Highmore, dem Rest unserer talentierten Schauspieler (und Freunde) und der besten Crew der Branche das Serienende zu geben, das sie alle verdient haben. Vielen Dank, Sony; vielen Dank, ABC; vielen Dank an euch alle."