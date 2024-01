Netflix zieht «Annapoorani» zurück

International

Hindu-Gruppen haben sich beim Streaming-Dienst beschwert.

Der Streamingdienst Netflix hat den tamilischsprachigen Filmoffline genommen. Der Spielfilm, in dem Nayanthara die Hauptrolle spielt, soll mehrere Hindus beleidigt haben. Mehrere Aktivisten der Gruppe Bajrang Dal haben in Mumbai Anzeige erstattet."Zu einer Zeit, in der die ganze Welt in Erwartung von Bhagwan Shri Ram Mandirs Pran Pratishtha [der bevorstehenden Einweihung des Tempels von Lord Rama in Ayodhya] jubelt, wurde dieser anti-hinduistische Film Annapoorani, produziert von Zee Studios, Naad Studios und Trident Arts, auf Netflix veröffentlicht", so Ramesh Solanki in seiner Beschwerde. Solanki ging in seiner Beschwerde auch auf bestimmte Szenen ein, darunter eine, in der Nayanthara, die die Tochter eines Hindu-Priesters spielt, ein muslimisches Gebet spricht und dabei eine muslimische Kopfbedeckung trägt.In dem Film geht es um ein Mädchen aus einer orthodoxen Hindu-Familie, das sich zum Ziel gesetzt hat, die beste Köchin Indiens zu werden. Kinostart war am 1. Dezember, die Ausstrahlung auf Netflix am 29. Dezember.