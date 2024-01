Joyn veröffentlicht «Küstenrevier»-Folgen immer freitags

TV-News

Damit wählt der Streamingdienst einen anderen Rhythmus als bei «Die Landarztpraxis», deren Folgen jeweils zu Wochenbeginn veröffentlicht wurden.

Zum Finale der Sat.1-Vorabendseriefand Senderchef Mar Rasmus lobende Worte: „«Die Landarztpraxis» erzählt eine starke Familiengeschichte mit Herz, und die dynamische Entwicklung und das große Zuschauerinteresse zeigen, dass wir mit dieser Art deutscher Fiction am Vorabend auf dem richtigen Weg sind. Wir konnten uns in allen Zielgruppen steigern und erreichen mit «Die Landarztpraxis» einen um 60 Prozent höheren Marktanteil im Vergleich zum Slot-Schnitt in der Sat.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer.“ Positiv hob Rasmus zudem den „Erfolg im Schulterschluss mit Joyn“ hervor, „wo die Serie zu den beliebtesten Programmen der vergangenen drei Monate gehört“, so Rasmus.Eingefleischte Fans durften sich immer montags auf die in der Woche folgenden Episoden vom Schliersee freuen, denn Joyn veröffentlichte die Episoden vorab. Nun hat sich das Kapitel um Dr. Sarah König (Caroline Frier) vorerst geschlossen. filmpool entertainment produziert aber bereits eine zweite Staffel, die im Sommer 2024 ausgestrahlt werden soll. Den Sendeplatz um 19:00 Uhr übernimmt von nun an vorerstmit Till Demtrøder als Kriminalhauptkommissar Harry Stein. Und auch Joyn mischt bei der Ausstrahlung der Krimiserie, die an der Ostsee spielt, mit.Die Streamingplattform nimmt bei der Vorab-Veröffentlich im Vergleich zur «Landarztpraxis» aber eine Anpassung vor. «Das Küstenrevier» erscheint bei Joyn ab dem 12. Januar immer freitags mit jeweils fünf neuen Folgen. Die Premiere erfolgt derweil im linearen Fernsehen am heutigen Donnerstag, 11. Januar, um 19:00 Uhr. Pyjama Pictures hat 80 Folgen produziert, sodass das Staffelfinale voraussichtlich Anfang/Mitte Mai gesendet wird.