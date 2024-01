Wegen Beckenbauer-Trauerfeier: Biathlon-Weltcup verlegt

TV-News

Das Erste berichtet am nächsten Freitag live aus der Allianz Arena, wo die offizielle Gedenkfeier für die Lichtgestalt des deutschen Fußballs stattfindet.

Am nächsten Wochenende findet im italienischen Antholz (Südtirol) das sechste Weltcup-Rennen der aktuellen Biathlon-Saison statt. Sowohl die weiblichen als auch die männlichen Athleten gehen jeweils in einem Massenstart sowie in einem Kurz-Einzelrennen an den Start. Das Einzelrennen der Frauen sollte ursprünglich am Freitag, 19. Januar, um circa 14:10 Uhr gefahren werden. Aufgrund der Trauerfeier für die am vergangenen Sonntag verstorbene Fußball-Ikone Franz Beckenbauer, die um 15:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena stattfindet, wurde das Rennen aber etwas vorverlegt.„Das Organisationskomitee in Antholz und die IBU haben das ursprünglich um diese Zeit geplante Biathlon-Rennen vorverlegt. So ist es uns jetzt möglich, sowohl umfassend von der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer zu berichten, als auch Biathlon zu zeigen. Dafür danken wir den Verantwortlichen beim Biathlon sehr", erklärt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.Das Erste überträgt folglich die offizielle Gedenkfeier zu Ehren von Franz Beckenbauer am nächsten Freitag ab circa 15:00 Uhr. «Sportschau»-Moderatorin Esther Sedlaczek präsentiert die Übertragung. Die Programmierung der Wintersport-Übertragungen im Ersten ändert sich im Anschluss an die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel entsprechend. Die geplante Übertragung der Langlauf-Sprints der Frauen und Männer aus Oberhof zeigt die blaue Eins ab 16:20 Uhr. Ursprünglich war die Ausstrahlung für circa 15:55 Uhr anberaumt.