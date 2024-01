Neuer alter Sendeplatz: Pilawa bittet im Februar Stars in die Manege

TV-News

Mit dabei sind unter anderem Natascha Ochsenknecht und ihr Sohn Wilson Gonzalez sowie Daniela Katzenberger.

Der Freitagabend von Sat.1 war zum Ende des abgelaufenen Jahres ein Garant für hohe Quoten. Mit «The Voice of Germany» fuhr der Bällchensender teils zweistellige Marktanteile ein, Spielfilme kurz vor dem Weihnachtsfest machten ihre Sache ebenfalls gut und sogar der aufgezeichnete «Sat.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa» holte ansehnliche 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Mit dem Jahreswechsel legte Sat.1 aber eine Bruchlandung hin. Am 5. Januar verbuchte «Kiwis große Partynacht» nur 3,1 Prozent. Besserung ist aber schon in dieser Woche in Sicht, wenn der FC Bayern München die TSG Hoffenheim zum Bundesliga-Restart empfängt. Sat.1 überträgt das Spiel live.In den kommenden Wochen übernimmt dann die Clipshowden Sendeplatz. Es geht dann um „perfekte Peinlichkeiten“, „absolute Alleskönner“, „begnadete Blitzbirnen“ und „tierische Teufelskerle“. Am 2. Februar kehrt dann aber wieder Jörg Pilawa ins Programm zurück und präsentiert die nunmehr vierte Sat.1.-Ausgabe von. Damit wechselt das Format einmal mehr den Sendeplatz, nachdem zum Jahreswechsel 2022/23 die Sendung zweimal am Freitag gelaufen war, in diesem Jahr am 2. Januar aber am Dienstagabend landete. Mit 1,64 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 8,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe lief es gut.In der neuen Sendung, die wie die Januar-Folge Mitte Dezember 2023 im Circus Krone in München aufgezeichnet wurde, stellen acht Promis ihre artistischen Fähigkeiten unter Beweis. Mit dabei sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Rebecca Mir und Massimo Sinato, Natascha Ochsenknecht und ihr Sohn Wilson Gonzalez sowie Sven und Melissa Hannawald. Diese bekommt tatkräftige Unterstützung von Zirkus-Profi René Casselly.