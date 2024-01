«The World» ersetzt «UK Tonight»

England

Die Moderatorin Yalda Hakim wird künftig durch die einstündige Sendung führen.

Der Fernsehsender Sky News startet am Montag, den 22. Januar 2024, eine neue Sendung am werktäglichen Abend. Bislang setzte man auf die Nachrichtensendung «UK Tonight», die von Sarah-Jane Mee moderiert wird. Nun haben die Programmmacher Yalda Hakim verpflichtet, die Montag bis Donnerstag um 21.00 Uhrpräsentiert.Yalda Hakim, Hauptmoderatorin, sagte: "Ich fühle mich geehrt, unsere neue außenpolitische Sendung «The World» zur besten Sendezeit zu präsentieren. Ich bewundere Sky seit langem für seine intelligente, unerschrockene und erstklassige Berichterstattung und freue mich darauf, unseren außergewöhnlichen Journalismus in der Sendung zu präsentieren. Wir werden uns an die höchsten Standards der Integrität halten. Unsere einzige Verpflichtung besteht darin, die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen und zu versuchen, die wichtigsten Geschichten zu erzählen - und die Zuschauer selbst entscheiden zu lassen. Ich freue mich darauf, in einem der talentiertesten und erfolgreichsten Nachrichtenteams der Welt mein Bestes zu geben."David Rhodes, Executive Chairman der Sky News Group, sagte: "Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für diese mutige und ehrgeizige Berichterstattung als dieses gefährliche und unsichere neue Jahr. Und es gibt keine bessere Person als Yalda, um das Programm zu leiten, unterstützt von unserem hartnäckigen Team von Journalisten rund um den Globus. Überall dort, wo die Menschen ihre Nachrichten bekommen, werden sie von allen, die an «The World with Yalda Hakim» beteiligt sind, ein umfassendes globales Bild erhalten."