Freevee macht mit «Judy Justice» weiter

US-Fernsehen

Zwischen Januar und April wird jeden Wochentag eine neue Folge veröffentlicht.

Amazon Freevee hat den offiziellen Trailer zur dritten Staffel der mit dem Daytime Emmy ausgezeichneten Originalserieveröffentlicht. Die von der Fernsehikone Judy Sheindlin geleitete dritte Staffel der Gerichtsserie wird am 22. Januar mit drei brandneuen Episoden sowohl auf Amazon Freevee als auch auf Prime Video in den USA, Großbritannien und Deutschland starten. Bis zum 5. April wird jeden Wochentag eine neue Folge veröffentlicht, eine zweite Runde wird später im Jahr folgen.«Judy Justice» ist eine Gerichtssendung, die von Richterin Judy Sheindlin moderiert wird. Neben Richterin Sheindlin im Gerichtssaal sitzen wieder die frischgebackene Anwältin Sarah Rose, die als Gerichtsschreiberin fungiert, die Gerichtsstenografin Whitney Kumar, eine im Staat Kalifornien zugelassene Gerichtsreporterin, und der Gerichtsvollzieher Kevin Rasco, ein pensionierter Bewährungshelfer aus Los Angeles.Alle 255 Episoden der ersten und zweiten Staffel sind derzeit verfügbar - sowohl auf Abruf als auch auf den FAST Channels "Judy Justice", "Amazon Originals" und "Judge & Jury". In Deutschland laufen die Folgen auch bei Freevee. «Judy Justice» wird von Randy Douthit produziert und geleitet und von Amy Freisleben mitproduziert. Scott Koondel ist ebenfalls ausführender Produzent.