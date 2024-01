Primetime-Check

Wie gefragt war die Handball-Partie zwischen Deutschland und Nordmazedonien im ZDF? Wie kam die Show «Fuchs und Strohe liefern ab!» bei VOX beim Publikum an?



Das Erste startete am Sonntagabend mit dem Krimiin die Priemtime und lockte damit 8,75 Millionen Zuschauer, was herausragenden 28,1 Prozent Marktanteil entsprach. 1,50 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten gleichzeitig einen ausgezeichneten Marktanteil von 19,4 Prozent. Mitsank die Reichweite auf 2,61 Millionen Menschen und es waren durchschnittliche 12,2 Prozent Marktanteil möglich. Noch schlechter lief es ebenfalls bei den 0,24 Millionen Jüngeren mit einer mageren Quote von 4,5 Prozent. Das ZDF war mit der Partie Nordmazedonien gegen Deutschland der Handball-EM erfolgreich und überzeugte bereits mit dem Vorbericht 5,25 Millionen Menschen, was hohen 19,9 Prozent Marktanteil glich. 1,40 Millionen Jüngere führten zu hervorragenden 21,1 Prozent Marktanteil. Mit dem Anpfiff stieg das Interesse auf 7,38 Millionen Interessenten sowie 2,07 Millionen Jüngeren. Hier wurden Quoten von starken 24,2 beziehungsweise überragenden 27,0 Prozent ermittelt.RTL musste nach Verschiebung einer American Football Partie den Actionthriller «Skyscraper» ► einschieben und erreichte damit 0,68 Millionen Fernsehende. Dies glich einem mickrigen Marktanteil von 2,2 Prozent. Bei den 0,26 Millionen Umworbenen stand eine miserable Quote von 3,4 Prozent auf dem Papier. Sat.1 setzte am Abend auf die Komödie. Der Film erreichte 1,47 Millionen Neugierige insgesamt und eine gute Quote von 5,1 Prozent. Noch besser lief es in der Zielgruppe mit 0,62 Millionen Fernsehzuschauern, die sich hohe 8,6 Prozent Marktanteil sicherten.Bei ProSieben erreichte1,21 Millionen Interessenten. Dies bedeutete insgesamt starke 4,4 Prozent, während in der Zielgruppe akzeptable 5,8 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Folglich saßen 0,40 Millionen der Umworbenen vor dem Bildschirm. RTLZWEI war mit dem Actionthrilleran diesem Abend etwas weniger erfolgreich und lockte 0,62 Millionen Interessenten, die passable 2,1 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe erzielte der Sender mit 0,22 Millionen jüngeren Zuschauern annehmbare 3,0 Prozent Marktanteil.war bei Kabel Eins zur Primetime im Programm und überzeugte 1,11 Millionen Interessenten. Die Quote lag somit bei hohen 3,7 Prozent. Bei den 0,42 Millionen Werberelevanten wurden starke 5,6 Prozent Marktanteil gemessen. Bei VOX lief die Showund begeisterte 0,83 Millionen Neugierige. Dies glich einer akzeptablen Sehbeteiligung von 3,5 Prozent. Die 0,32 Millionen Werberelevanten landeten bei annehmbaren 5,2 Prozent Marktanteil.