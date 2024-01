Zweite «Quantum Leap»-Staffel kommt

US-Fernsehen

In zwei Wochen sind die neuen Folgen zu sehen.

Die zweite Staffel des NBC-Dramaswird am Dienstag, den 30. Januar um 22.00 Uhr zurückkehren. Die zweite Staffel wird mit einem zweistündigen Finale am 20. Februar von 21.00 bis 23.00 Uhr abgeschlossen. Alle Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock ausgestrahlt.«Quantum Leap» rangiert in dieser Staffel unter den Top 5 in der Zielgruppe 18-49 (L+7) und erreicht 4,9 Millionen Zuschauer auf allen Plattformen (L+35). In der Serie spielen Raymond Lee, Caitlin Bassett, Ernie Hudson, Mason Alexander Park und Nanrisa Lee.Martin Gero und Dean Georgaris fungieren als ausführende Produzenten zusammen mit Deborah Pratt, Chris Grismer, Alex Berger, Steven Lilien und Bryan Wynbrandt. Die Serie wird von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit Quinn's House Productions produziert.