Judith Rakers verlässt die «Tagesschau»

Köpfe

Am Dienstag in zwei Wochen wird sie das letzte Mal die Nachrichten verlesen.

Die 1976 in Paderborn geborene Moderatorin Judith Rakers beendet ihre Karriere bei der "Tagesschau". Wie der Norddeutsche Rundfunk am Dienstagmorgen mitteilte, wird Rakers zum Monatsende aufhören. Zum 31. Januar wird sie die «Tagesschau» verlassen. Ihre Moderationen beimit Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo (Radio Bremen/NDR) undbleiben bestehen.Einen Nachfolger für Judith Rakers wird es zunächst nicht geben. Weitere Sprecher der Hauptausgabe bleiben Jens Riewa, Susanne Daubner, Julia-Niharika Sen, Thorsten Schröder und Constantin Schreiber. In den vergangenen drei Jahren verließen neben Jan Hofer, der in den Ruhestand ging, Linda Zervakis und Claus-Erich Boestzkes das Team.Judith Rakers, Moderatorin: "Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der «tagesschau» habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen. Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war."Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Judith Rakers Abschied von der «tagesschau» ist ein großer Verlust. Sie ist nicht nur bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern beliebt, auch das gesamte Team schätzt sie als Mensch und Kollegin. Sie hat in den vergangenen 19 Jahren charmant und professionell durch viele Nachrichtenlagen geführt. Ihren Wunsch nach Veränderung respektieren wir und wünschen ihr viel Erfolg auf ihrem Weg."