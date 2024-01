«Touchdown - Kampf um die Playoffs» startet in der ARD Mediathek

TV-News

Der Südwestrundfunk hat eine fünfteilige Dokumentation über das Football-Team Stuttgarter Surge gedreht.

Ab Donnerstag, 8. Februar 2024, stellt der Südwestrundfunk (SWR) die fünfteilige Dokumentationsreihein der ARD Mediathek zur Verfügung. Der Mehrteiler beschäftigt sich mit der American Football-Mannschaft Stuttgart Surge, die in der Saison 2022 das schlechteste Team der europäischen Profiliga war. Mit Hilfe des Managers Suni Musi sollte das Team umgekrempelt werden. megaherz GmbH und just5media GmbH drehten die Dokumentation.Stuttgart Surge hat nach dem Debakel in der Saison 2022 nur ein Ziel: die Nummer 1 der Liga zu werden. Zu diesem Zweck wurden zahlreiche Profis und Talente verpflichtet und mit Jordan Newman ein renommierter Erfolgscoach an Land gezogen. Trotzdem ist der Druck auf die einzelnen Spieler enorm, die Angst vor weiteren Niederlagen immer mit auf dem Platz. Wie soll man aus Verlierern Sieger machen? Für den Erfolg ziehen alle an einem Strang: Suni Musa, der Visionär des Umbruchs, hat sogar sein Privatvermögen in das Experiment gesteckt. Jordan Newman, der neue Cheftrainer, hat einen Ruf zu verlieren.Quarterback und Kopf des Teams, Reilly Hennessey, will in seiner letzten Saison noch einmal erfolgreich sein. Das Stuttgarter Eigengewächs Nick Wenzelburger hat bisher nur verloren und erträgt keine weitere Saison der Niederlagen. Benhur Ayra, Sozialarbeiter und Schwergewicht, hofft, dass sein Körper die Saison übersteht und Sercan Vardar, Publikumsliebling und ambitionierter Kämpfer aus der früheren 4. Liga, kämpft um einen Stammplatz.