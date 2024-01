«SOKO Wien»-Doppelfolge darf in die Primetime

TV-News

Die Fernsehserie mit Martin Gruber, Andreas Kiendl, Lilian Klebow und Brigitte Kren bekommt den Sendeplatz um 20.15 Uhr.

Der Auftakt der 18. Staffel vondauert nicht 45, sondern 90 Minuten. Deshalb zeigt das ZDF die Produktion gemeinsam mit dem ORF am Mittwoch, 28. Februar 2024, auf einem Primetime-Sendeplatz. Ausgestrahlt wird „Der große Mitsch“ um 20.15 Uhr. Das Buch zur Folge stammt von Natalia Geb, Regie führte Sophie Allet-Coche.Der Alleskönner Michael Holzner, genannt Mitsch, steckt in der Klemme. In seiner Wohnung, die er aus Geldnot ständig untervermietet, wird eine junge, vermeintliche Escortdame erdrosselt. Und dann gerät auch noch Pascal, der Freund seiner Tochter Antonia, ins Visier der Ermittlungen. Die Nachbarin Fanny Elsner hat ihn als einen der letzten Personen gesehen, die mit dem Opfer zusammen waren, und er soll ein Verhältnis mit der jungen Frau gehabt haben. Dennoch glaubt Mitsch an Pascals Unschuld und versteckt ihn in der Wohnung seiner alten Freundin Bea. Attila Schwarz, der Zuhälter und Untermieter, hat ein wasserdichtes Alibi.Die neue Spur in Form eines braunen Haares führt zu Lucki Kreuz, einem gerade aus dem Gefängnis entlassenen Kriminellen, der Mitsch und dessen Freund Kroll aufmischt. Dieser will sich die berühmten Sisi-Sterne zurückholen, die er vor fünf Jahren in einem genialen Coup mit dem Trio Mitsch, Kroll und dem Beislwirt Maschek aus einer Ausstellung gestohlen hatte und die sich im Besitz einer alten Dame befanden. Ob es sich dabei um jene Dame in Schwarz handelte, die auch am Tatort in Mitschs Wohnung gesehen wurde? Völlig unerwartet wird Pascal erstochen aufgefunden, Antonia entführt und Mitsch von einer Frau erpresst, die die Sterne für seine Tochter fordert. Ist sie die mysteriöse Frau in Schwarz und für beide Morde verantwortlich?Ab Freitag, den 1. März 2024, geht es mit neuen Folgen um 18.00 Uhr weiter.