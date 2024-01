Disney nominiert zwölf Aufsichtsratsmitglieder

Wirtschaft

Der Verwaltungsrat hat neue Mitglieder empfohlen.

Der Verwaltungsrat der Walt Disney Company hat in den vorläufigen Unterlagen zur Stimmrechtsvertretung, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden, seine Empfehlung für 12 Kandidaten zur Wahl auf der Jahreshauptversammlung 2024 bekannt gegeben.Die Kandidaten für die Direktorenposten verfügen über ein beträchtliches Fachwissen bei der Umsetzung strategischer Prioritäten und der Steigerung des Shareholder-Value in einem breiten Spektrum unterschiedlicher Geschäftsbereiche. Sie haben Fähigkeiten, Erfahrungen und berufliche Hintergründe, die eine Vielfalt von Perspektiven und Eigenschaften repräsentieren, die für Disneys geschäftliche und strategische Ziele besonders wichtig sind.Der Verwaltungsrat hat den Aktionären einstimmig empfohlen, für Mary T. Barra, Safra A. Catz, Amy L. Chang, D. Jeremy Darroch, Carolyn N. Everson, Michael B.G. Froman, James P. Gorman, Robert A. Iger, Maria Elena Lagomasino, Calvin R. McDonald, Mark G. Parker, und Derica W. Rice.Parker, Vorsitzender des Disney-Verwaltungsrats, ist Executive Chairman von NIKE, Inc. und ehemaliger Chairman, President und Chief Executive Officer des Unternehmens; Iger, Chief Executive Officer von Disney, war ebenfalls Chairman; Barra ist Chairman und Chief Executive Officer von General Motors Co. Catz ist Chief Executive Officer von Oracle Corp. und ehemaliger Präsident des Unternehmens; Chang ist ehemaliger Direktor von Cisco Systems, Inc. und Google und derzeitiger Direktor von Procter & Gamble Co. und Microsoft Corp. und ist derzeit Mitglied des Board of Directors von The Coca-Cola Co. und Under Armour Inc. Lagomasino ist Chief Executive Officer und Managing Partner von WE Family Offices und ehemaliger leitender Angestellter bei JP Morgan Private Bank und Chase Manhattan Bank und ist derzeit Mitglied des Board of Directors von The Coca-Cola Co. McDonald ist Chief Executive Officer von Lululemon Athletica Inc. und Rice ist ehemaliger leitender Angestellter von CVS Health Corp. und Eli Lilly and Co. und derzeit Direktor bei The Carlyle Group Inc, Bristol-Myers Squibb Co. und Target Corp.