ZDFneo macht «Rambo»-Nacht

TV-News

Gleich drei Spielfilme mit Sylvester Stallone sind Ende Februar zu sehen.

Am Samstag, 24. Februar 2024, strahlt ZDFneo ab 22.00 Uhr den Spielfilmaus. Der Spielfilm mit Sylvester Stallone erzählt die Geschichte des Vietnamkriegsveteranen Rambo, der aus nichtigem Anlass von der Polizei gejagt und in die Enge getrieben wird. Erst als es nicht mehr geht, wehrt sich der Soldat.Daraufhin nimmt Sheriff Teasle Rambo ins Visier und sperrt ihn grundlos ins Gefängnis. Rambo bricht aus und flieht in den Wald. Sheriff Teasle und seine Polizisten verfolgen ihn. In der Wildnis weiß der Kriegsheld jedoch zu überleben und liefert sich einen Privatkrieg mit der Polizei.Im Anschluss an «Rambo» zeigt ZDFneo um 23.25 Uhr den Spielfilm. Der dritte Teil vonist ab 00.50 Uhr zu sehen. Ab 02.20 Uhr werden die ersten beiden Teile wiederholt. 2008 folgte der Teil «John Rambo», mit «Rambo: Last Blood» ► wurde die Reihe 2019 abgeschlossen. Mit «Tusla King» hat Sylvester Stallone eine neue Krimiserie bekommen.