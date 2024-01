Quotennews

«Die Toten vom Bodensee» starten mit Tagessieg in 2024

Felix Maier von 16. Januar 2024, 08:45 Uhr

An vier Montagen schickte das ZDF eine neue Episode «Die Toten vom Bodensee» im Jahr 2023 in die Primetime. Gestern ging die Produktion in die erste Runde im Jahr 2024.

Krimi-Zeit im ZDF! Allein diese Tatsache wäre wohl keine Meldung wert. Krimi-Zeit und Tagessieg für das ZDF! Na gut, auch mit diesem Zusatz überrascht man den informierten TV-Zuschauer wohl wenig. Dennoch ist der Auftakt ins Jahr 2024 für «Die Toten vom Bodensee» seine Meldung wert. Zunächst das Offensichtliche: Mit 7,21 Millionen Zuschauern ab drei Jahren holt sich die Produktion von Michael Schneider (Regie) die beste Reichweite des Tages über alle Sender blickend. Der Marktanteil von 25,9 Prozent beeindruckt zweifelsohne, wenn es auch bei den 14- bis 49-Jährigen eher weniger begeisternd aussieht. 0,47 Millionen junge Zuschauern sicher dem Zweiten gute 8,2 Prozent am entsprechenden Markt.



Der Fall «Atemlos», es ging um eine Leiche aus dem Bodensee, mit einem Tauchgewicht um ihren Hals, übertrifft damit in Sachen Gesamtreichweite und junge Reichweite die vergangenen drei Ausstrahlungen, also beinah jede Episode aus dem vergangenen Jahr. Beinah? Der Auftakt im Jahr 2023 am 06. Februar lief mit 7,69 Millionen Zuschauern und 0,53 Millionen Jüngeren an beiden Fronten etwas besser. Mehr als eine Randnotiz wird dieses Detail jedoch nicht sein.



Neben dem Primetime-Krimi funktionieren die spannenden Formate auch tagsüber. Um 11:15 Uhr steigert «SOKO Wismar» die Gesamtreichweite auf starke 1,27 Millionen, damit waren 20,6 Prozent Marktanteil möglich. Später holen «Die Rosenheim-Cops» um 16:15 Uhr überzeugende 25,0 Prozent mit 3,05 Millionen Zuschauern. «SOKO Hamburg» um 18 Uhr setzt dem Vorabend dann mit 3,69 Millionen Zuschauern schließlich die Krimi-Krone auf.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

