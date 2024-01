Über 12 Prozent in allen Kategorien - Jauch bringt RTL-Freude

Quotennews

Nach der «3-Millionen-Euro-Woche» präsentiert Günther Jauch gestern die zweite reguläre «Wer wird Millionär?»-Folge im neuen Jahr. Ergebnis: Über 12 Prozent in beiden Kategorien!

Am 15. Januar 2024 kann Günther Jauch bereits die siebte Ausgabe vonpräsentieren. Das klingt geradezu nach "Überangebot", doch im Gegenteil. Zum Start des Jahres schickt RTL direktüber den Äther. Sprich, jeden Abend. Das funktioniert, jede Show liegt bei über 3 Millionen Zuschauern, das Finale am Freitag, 05. Januar, holt sich grandiose 5,01 Millionen Zuschauer. Derweil holt jeder Abend mindestens 13 Prozent am Zielgruppen-Markt, das Finale ergattert beinah absurde 24,3 Prozent. In der ersten regulären Ausgabe nimmt sich die Quiz-Show mit 2,71 Millionen Zuschauern schon fast eine Pause zum Durchatmen. Der Marktanteil ist mit 11,3 Prozent weiter grandios.Die Zielgruppe bleibt mit 0,63 Millionen Umworbenen und 12,6 Prozent im Spitzen-Bereich. Angekommen am gestrigen Montagabend, zeigt sich, dass der 08. Januar tatsächlich lediglich ein Durchatmen war. Jauch holt erneut exzellente 3,22 Millionen Zuschauer mit seiner Frage-Show nach Köln, der Marktanteil überzeugt auf voller Länge mit 12,1 Prozent. Und auch die Zielgruppe legt wieder zu, zumindest in Sachen Reichweite. Mit 0,70 Millionen Werberelevanten waren 12,5 Prozent am entsprechenden Markt drin.Im Anschluss kann sich der Köln-Sender über tatsächlich gute Zahlen für diefreuen. Nach einer mehr als wackligen Saison holt die Partie «Pittsburg Steelers at Buffalo Bills» in der ersten Halbzeit 1,07 und 0,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab. Zwischen 22:30 Uhr und Mitternacht waren so 6,8 und 7,6 Prozent möglich, wobei eher die Zielgruppe begeistern wird. Mit 0,50 und 0,45 Millionen werberelevanten Zuschauern waren 14,0 und 16,0 Prozent drin. Die zweite Hälfte verfolgten insgesamt noch 0,51 und 0,41 Millionen, die Zielgruppe fiel auf 0,28 und 0,23 Millionen Umworbene ab. So beendete RTL das vorletzte Playoff-Spiel der «Wild Card Round» mit insgesamt guten 8,1 und 9,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es starke 16,5 und 18,5 Prozent.