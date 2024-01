Finale «Letzte Spur Berlin»-Staffel

TV-News

Rund ein Jahr nach der Ankündigung des Endes folgt nun das Finale.

Das ZDF hat die Ausstrahlung der 13. und letzten Staffel der Krimiserieangekündigt. Diese startet am Freitag, 1. März 2024, um 21.15 Uhr im linearen Fernsehen. Nutzerinnen und Nutzer der ZDFmediathek können ab dem 23. Februar 2024 jeweils eine Folge vorab ansehen. Die erste Geschichte mit dem Titel Danach“ wurde von Silka Schwella und Stefanie Fies geschrieben, Regie führte Verena S. Freytag.Die Anwältin Isa Brehm aus einer Wirtschaftskanzlei verschwindet kurz vor einer wichtigen Geschäftsreise. Von ihrem Ehemann Arndt Brehm erfahren Radek und sein Team, dass Isa sehr ehrgeizig war und am Tag zuvor befördert wurde. Seine Kollegin Daniela Reverding sieht ihre Position in der Kanzlei durch Isa gefährdet. Es stellt sich heraus, dass Isa eine nicht ganz freiwillige Affäre mit ihrem Chef Roman Oellert hatte, der ihr daraufhin den Aufstieg in der Kanzlei ermöglichte. Er steht wegen versuchter Vergewaltigung seiner ehemaligen Mitarbeiterin Lilly Janowitz vor Gericht. Isa, die Zeugin des Übergriffs war, nutzte die Gelegenheit, um sich von Roman zu befreien - was ihr nun zum Verhängnis zu werden droht.Zwölf neue Episoden sind entstanden. Zu den Schauspielern gehören Hans-Werner Meyer, Jasmin Tabatabai, Joseph Busch, Aleksandar Radenkovic und Barbara Philipp. Die Novafilm Fernsehproduktion übernahm die Produktion, Orkun Ertener hatte die Idee zur Serie.