NBC-Sonntagsspiel erreicht 35,8 Millionen

US-Quoten

Der NFC-Wild-Card-Krimi zwischen den Rams und den Lions war ein riesiger Hit.

Der knappe 24:23-Sieg der Detroit Lions über die Los Angeles Rams am Sonntagabend auf NBC und Peacock erreichte im Durchschnitt 35,8 Millionen Zuschauer auf allen Plattformen - mit 31,9 Millionen Zuschauern auf NBC-Sendern war dies die meistgesehene Sendung zur Hauptsendezeit seit dem Super Bowl LVII auf Fox im Februar, so die landesweiten Daten von Nielsen Custom Fast.Das Spiel zwischen den Rams und den Lions bildete den Abschluss eines Super-Wild-Card-Wochenendes, an dem NBCUniversal als erstes Medienunternehmen drei NFL-Playoff-Spiele an einem einzigen Wochenende präsentierte und das erste Playoff-Spiel der NFL exklusiv per Live-Stream auf Peacock übertrug. Der Sieg der Kansas City Chiefs über die Miami Dolphins am vergangenen Samstagabend im exklusiven AFC Wild Card Game von Peacock ist laut Nielsen Custom Fast National Data mit durchschnittlich 23 Millionen Zuschauern das meistgestreamte Ereignis in der Geschichte der USA."Unsere unvergleichlichen Technik-, Produktions- und Kommentatorenteams haben am Super Wild Card-Wochenende drei erstklassige Spielübertragungen präsentiert, die NBCUniversal dabei geholfen haben, Medienpremieren und Meilensteine auf mehreren Plattformen zu setzen", sagte Rick Cordella, Präsident von NBC Sports. "Mit zwei Spielen, die im Durchschnitt fast 29 Millionen Zuschauer allein bei der Übertragung erreichten, haben unsere NBC-Sender das größte NFL-Playoff-Wochenende mit zwei Spielen seit vier Jahren erzielt. Wir danken allen unseren Kollegen im Unternehmen und unseren Partnern bei der NFL für ihre Unterstützung, die das vergangene Wochenende so erfolgreich gemacht hat, und freuen uns darauf, am kommenden Sonntag für die NFC Divisional Playoffs ins rauschende Ford Field zurückzukehren."