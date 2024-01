Sagenhafte Reichweiten für Das Erste

Quotennews

Mit der Niederlage gegen Frankreich verbuchten die Handballer 7,97 Millionen Zuschauende. Am Donnerstag spielt man gegen Island.

Am vergangenen Mittwoch verfolgten 7,60 Millionen Menschen das Handball-Europameisterschaftsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz, das über zwei Millionen junge Menschen anlockte. Der 25:34-Sieg über Nordmazedonien verbuchte am Sonntag 7,38 Millionen Zuschauer, darunter waren 2,07 Millionen 14- bis 49-Jährige.Am Dienstag stand das dritte Spiel an: Frankreich – Deutschland endete 33:30 und 7,97 Millionen Zuschauer sahen zu. Die von Alexander Bommes moderierte und von Florian Naß kommentierte Veranstaltung sicherte Das Erste 28,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 2,11 Millionen verbucht, sodass ein Marktanteil von 34,0 Prozent drin war. Deutschland spielt schon am Donnerstag um 20.30 Uhr in der Lanxess Arena in Köln gegen Island.Die von Ingo Zamperoni moderiertenerreichte um 22.20 Uhr 3,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil wurde auf 18,9 Prozent bemessen. Bei den jungen Menschen wurden 0,74 Millionen ermittelt, die für 19,2 Prozent Marktanteil standen.Sandra Maischberger beschäftigte sich am späten Abend mit dem Thema „Kritik an der Ampel und an der Strategie der Union“ und hatte unter anderem den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) zu Gast. Militärexperte Carlo Masala und Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler sprachen über den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Das Gespräch sahen 1,57 Millionen Zuschauer, die Gemeinschaftsproduktion von Vincent productions erreichte 12,9 Prozent. Beim jungen Publikum wurden noch 0,27 Millionen eingefahren, der Marktanteil auf 10,6 Prozent beziffert. «Maischberger» konnte nur minimal vom Handball profitieren.