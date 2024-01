So läuft «American Ice Football» ab

TV-News

RTL hat neue Details zum von Stefan Raab produzierten Football-Event bekannt gegeben, das den Vorlauf zum Super Bowl am 11. Februar bilden soll.

Am 11. Februar steigt in der Mannheimer SAP-Arena das von Stefan Raab neugeschaffenes Livesport-Event, dass der ehemalige «TV Total»-Moderator in Kooperation mit Brainpool für RTL als Vorlauf zum Super Bowl produziert. Bislang war wenig über die Show bekannt, nur dass Raabs langjähriger Show-Praktikant Elton das Event moderieren wird. Nun hat RTL weitere Details verraten.Insgesamt steigen vier Mannschaften, die aus insgesamt rund 30 Prominenten bestehen, auf die Eisfläche: die „Westside Wessis“, die „Eastside Ossis“, die „Northcoast Naughties“ und die „Southside Smoothies“. Gespielt wird mit profillosen Bowlingschuhe und Footballschutzkleidung, sodass Crashs und Schmerzen ein steter Begleiter des Abends sein werden. Mit dabei sind unter anderem Timur Ülker, René Casselly, Pascal Hens, Philipp Boy, Kevin Kuske, Paul Janke, Fabian Hambüchen, Thorsten Legat, Calvin Kleinen, Mimi Kraus, Tobias Wegener, Paco Herb, Ailton, Serkan Yavuz, Adriano Salvaggio, Kevin Großkreutz, Frank Stäbler, Marcel Nguyen sowie Mike Leon Grosch und viele mehr, deren Namen RTL noch unter Verschluss hält.Kommentator des Großevents ist NFL-Fachmann Frank Buschmann, Field-Reporterin ist Mona Stevens, Quarterback beim Frauenfootballteam Saarland LadyCanes und der deutschen Frauenfootball-Nationalmannschaft sowie NFL-Expertin bei RTL . Neben dem gehörigen personellen Aufgebot bietet RTL auch technische Finesse bei der Übertragung an. Es werden mehr als 400 Lichtelemente in die Deckenhalle montiert. Eine Spidercam, acht Kameras und zwei Kräne kommen zum Einsatz und über 400 Teammitglieder arbeiten an der Live-Show vor Ort mit. Im Anschluss gibt es in der Halle das größte Public Viewing Deutschlands zum Super Bowl.