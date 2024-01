«First Move» kehrt zu CNN International zurück

US-Fernsehen

Die neu gestaltete Sendung mit dem Schwerpunkt Asien startet am 29. Januar.

kehrt diesen Monat zu CNN International zurück, mit einem neuen Look, einem neuen Format und einer neuen Sendezeit - 18 Uhr Ostküstenzeit. Ab Montag, dem 29. Januar, wird die neue Sendung den großen Geschichten auf den Grund gehen, die den Tag für die Zuschauer in Asien prägen werden, sobald sie aufwachen. Dabei wird das CNN-Korrespondentennetz rund um den Globus genutzt, um zusammen mit Nachrichtengästen und Expertenanalysen ein umfassendes Briefing darüber zu liefern, was wichtig ist und warum.Aus dem hochmodernen CNN-Hauptquartier in New York wird «First Move» eine breite Palette von Themen aus den Bereichen Nachrichten, Finanzen, Wirtschaft, Technologie, KI, Kunst, Reisen, Mode, Sport und Unterhaltung abdecken. Der Sender wird auch weiterhin die Pionierwissenschaften, Spitzentechnologien und Innovationen erforschen, die die Gesellschaften des 21. Jahrhunderts vorantreiben, und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf das Klima, die Gesundheit, den Wohlstand und den geopolitischen Wettbewerb analysieren.Moderatorin Julia Chatterley sagte: "Unsere Vision für diese wichtige Weiterentwicklung von «First Move» ist es, eine Brücke vom Westen zum Osten zu schlagen. Wir werden die globale Reichweite von CNN und unsere Position im wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentrum der Welt nutzen, um die größten Geschichten, die profiliertesten Gäste und die frischesten Inhalte in ein ansprechendes, informatives und unterhaltsames Paket zu packen. Wir können es kaum erwarten, loszulegen."Meara Erdozain, SVP, International Programming bei CNN, fügte hinzu: "Wir sind begeistert, dass wir Julias Energie, ihr tiefes Wissen über Wirtschaft, Politik und Technologie und ihre große Erfahrung in der Berichterstattung über eine Vielzahl von Themen diesem wichtigen Publikum zugänglich machen können. Die Zuschauer in Asien können nun mit einer dynamischen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Sendung in den Tag starten, und auch die Zuschauer in anderen Ländern werden in den Genuss der dynamischen, umfassenden Berichterstattung kommen, die «First Move» so gut macht."