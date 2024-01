Wimmer-Nachfolge vorerst geklärt: Tietjen moderiert mit zahlreichen Freunden

TV-News

Johannes Wimmer hatte die «NDR Talk Show» nach etwas mehr als einem Jahr an der Seite von Bettina Tietjen moderiert. Im neuen Jahr übernehmen die Co-Moderation verschiede Gesichter.

Der Norddeutsche Rundfunk hat die Nachfolge von Johannes Wimmer als Co-Moderator deran der Seite von Bettina Tietjen zumindest vorerst geklärt. Der NDR verlässt dabei aber nicht nur auf eine Person, sondern auf einen wechselnden Kreis. Unter dem Motto „Bettina and Friends“ moderiert Tietjen in diesem Jahr ihre Ausgaben gemeinsam mit Freunden der Gesprächssendung. Neben «Bettina and Friends» moderieren weiterhin Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die «NDR Talk Show».Zu Tietjens Co-Moderatoren gehören unter anderem Journalistin Anja Reschke, Hundetrainer Martin Rütter und «Tagesschau»-Sprecherin Julia-Niharika Sen. Der erste Co-Host wird an diesem Freitag, 19. Januar, «Bergretter»-Darsteller Sebastian Ströbel sein, der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff, Entertainer Riccardo Simonetti, NDR-«Visite»-Moderatorin Vera Cordes, Comedian Özcan Cosar, Moderatorin Panagiota Petridou, Tangotänzerin Nicole Nau und Klassik-Radio-Moderator Thomas Ohrner als Gäste begrüßt.„Ich freue mich auf die unterschiedlichen Menschen an meiner Seite, die ich ja gut kenne. Alle werden auf ihre Art eine neue Farbe in die «NDR Talk Show» bringen und wir werden damit in den kommenden Sendungen noch lebhafter und bunter als ohnehin schon“, so Bettina Tietjen über die Nachfolge-Regelung. Wimmer hatte immer vergangenen Jahr nach nur 14 Monaten an der Seite von Bettina Tietjen die Moderation der Talkshow abgegeben ( Quotenmeter berichtete ).Sebastian Ströbel sagt über seinen Talkshow-Auftritt: „Ich war gerne zu Gast in der «NDR Talk Show». Jetzt einmal an die Seite der wunderbaren Bettina Tietjen zu wechseln, ist sehr spannend. Und als Wahl-Hamburger einmal das Flaggschiff des NDR mit moderieren und Gespräche mit interessanten Gästen führen zu dürfen, ist natürlich auch eine Ehre!“