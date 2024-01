Neue «Daily Show»-Pläne in Arbeit

US-Fernsehen

Seit Januar 2023 steht die tägliche Nachrichtensatire ohne feste Galionsfigur da.

Die Fernsehsendungist nach dem Weggang von Trevor Noah noch immer ohne festen Moderator. Für die Fernsehsaison 2022/2023 wurde das Format nun mit einem Primetime Emmy Award ausgezeichnet, den der ehemalige Moderator Noah entgegennahm. Trotz der Beliebtheit des Formats wurde seit dem 14. Dezember 2023 keine neue Folge mehr auf Comedy Central ausgestrahlt.Nach Informationen von „Variety“ arbeitet Comedy Central an dem Format. Der Sender hat nach eigenen Angaben etwas in Arbeit. "Wir sind dankbar für die Anerkennung der Television Academy für unser unglaublich talentiertes Team und möchten diese Woche nutzen, um sie zu ehren und ihnen zu danken", heißt es in einem Statement von Comedy Central. "Nächste Woche werden wir unsere Pläne für das nächste Kapitel von «The Daily Show» bekannt geben."In Medienkreisen wird spekuliert, ob Comedy Central mit dieser Ankündigung zurückstecken musste. Immerhin startete das Schwesterunternehmen CBS diese Woche «After Midnight». Taylor Tomlinson ist der neue Star im Spätprogramm des Senders. Es hätte einen faden Beigeschmack gehabt, wenn Comedy Central mit der Ankündigung eines neuen Moderators in die Parade gefahren wäre.