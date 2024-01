«Virgil» geht am 15. Februar weiter

US-Fernsehen

Die Koproduktion von BBC und Peacock startet mit neuen Folgen durch.

Der NBC-Streamingdienst Peacock startet am 15. Februar 2024 die zweite Staffel des Dramas. Suranne Jones («A Christmas Star»), Rose Leslie («The Good Fight») und Gary Lewis («The Marvels») spielen weiterhin die Hauptrollen. Inzwischen haben die Verantwortlichen auch einen ersten Teaser zur neuen Staffel veröffentlicht.Als der Prototyp einer Kampfdrohne der Air Force bei einer gemeinsamen Vorführung in Schottland beschädigt wird und mehrere Soldaten tötet, soll Silvas Team den Schuldigen finden. Sie reist zum gemeinsamen Luftwaffenstützpunkt Al-Shawka im fiktiven Königreich Wudyan, einem umstrittenen Verbündeten am Persischen Golf, und stößt auf eine größere Verschwörung, die mit der Zusammenarbeit des herrschenden Regimes mit der britischen Regierung und privaten Unternehmen bei der Entwicklung von Drohnen zusammenhängt.«Vigil» ist eine britische Krimiserie, die von Tom Edge entwickelt und von World Productions produziert wurde. Die sechsteilige erste Staffel, die im August 2021 auf BBC One ausgestrahlt wurde, spielt in Schottland und ein Großteil der Handlung an Bord der HMS Vigil, einem fiktiven ballistischen Raketen-U-Boot der Royal Navy. Die zweite Staffel lief bereits auf BBC One, in Deutschland ist das Format auf arte zu sehen.