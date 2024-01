HBO-Chef spricht über «Big Little Lies»

US-Fernsehen

Casey Bloys äußerte sich auch zur Verletzung von Pedro Pascal.

Der Chef des Pay-TV-Senders HBO, Casey Bloys, hat dem Branchenblatt „Variety“ gesagt, dass er eine dritte Staffel vonunterstützt. Er habe "ein bisschen von der Idee gehört. Ich denke, es könnte großartig werden". Die Hauptdarstellerin und ausführenden Produzentinnen Reese Witherspoon und Nicole Kidman haben in den vergangenen Wochen eine weitere Staffel in Aussicht gestellt.Nicole Kidman sagte einem Reporter bei den Golden Globes: "Wir arbeiten daran. Nic und ich haben hart daran gearbeitet." Der HBO-Chef sagte, Witherspoon und Kidman stünden in Kontakt mit der «Big Little Lies»-Autorin Liane Moriarty, um eine Handlung zu entwickeln. Auch der Autor David E. Kelly, der Moriartys Roman adaptiert hat, soll an dem Projekt beteiligt sein. "Wenn man all diese Stars hat, muss man ihre Zeitpläne koordinieren und wir müssen das Drehbuch schreiben", sagte Bloys. "Es gibt also viel zu tun. Im Moment ist es noch sehr früh. Die ganze Besetzung ist mit Shows und Filmen beschäftigt, und alle sind sehr beschäftigt. Aber es ist eine besondere Gruppe. Sie arbeiten gerne zusammen. Und wenn sie eine Idee haben, glaube ich, dass sie sie auch umsetzen werden. Wir sind gespannt, wann sie so weit sind, und wenn sie so weit sind, werden wir es tun."Die Dreharbeiten zusollen in Kürze beginnen. Hauptdarsteller Pedro Pascal soll allerdings am Arm verletzt sein. Bloys sagte, man solle sich keine Sorgen machen: "Ich denke, sie haben einen Weg gefunden", sagte er. "Ich kann nicht genau sagen, wie der Produktionsplan aussieht. Aber ich weiß, dass sie darüber nachgedacht haben. Ich kenne nicht einmal die genaue Art der Verletzung, aber ich weiß, dass die Produktion einen Weg gefunden hat, sie zu umgehen".