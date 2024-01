So teilen ARD und ZDF die Handball-EM-Hauptrunde auf

TV-News

Im Zwei-Tages-Rhythmus geht es für die DHB-Mannschaft bei der Heim-EM weiter. Am Donnerstag steigt das ZDF in die Hauptrunde ein.

Mit zwei Siegen aus drei Spielen hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Alfreð Gíslason die Hauptrunde bei der Heim-EM erreicht, in der sie nun in Gruppe I auf Island, Österreich, Ungarn und Kroatien trifft. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung zeigen wie bisher die beiden öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF . Das erste Spiel überträgt das ZDF am Donnerstag, 18. Januar, wenn das DHB-Team um 20:30 Uhr in Köln auf Island trifft. Yorck Polus moderiert ab 20:15 Uhr gemeinsam mit Sören Christophersen, während Christoph Hamm gemeinsam mit Markus Baur das Spiel kommentiert.Das zweite Spiel ist im Ersten zu sehen. Am Samstag, 20. Januar, überträgt die blaue Eins ab 20:15 Uhr (Anwurf: 20:30 Uhr) das Spiel Deutschland gegen Österreich ebenfalls live aus der Kölner Lanxess Arena, wo alle Spiele der ersten Hauptrundengruppe ausgetragen werden. Am Montag, 22. Januar 2024, ist ab 20:15 Uhr (Anwurf: 20.30 Uhr) dann wieder das ZDF an der Reihe, sich Deutschland mit Ungarn duelliert. Den Gruppenabschluss gegen Kroatien zeigt Das Erste am Mittwoch, zu den gewohnten Sendezeiten. Für Das Erste moderiert Alexander Bommes gemeinsam mit Experte Dominik Klein. Reporter ist Florian Naß mit Co-Kommentator Johannes Bitter.Bislang war die Heim-Europameisterschaft für Das Erste und das ZDF ein voller Erfolg. Kein Spiel der deutschen Mannschaft verfolgten im Free-TV weniger als sieben Millionen Zuschauer, bei der Niederlage gegen Frankreich am Dienstagabend wurden sogar 7,97 Millionen Zuschauer gemessen. Am Sonntag bot das Duell gegen Nordmazedonien sogar dem «Tatort» die Stirn und sicherte sich in der jungen Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen 27,0 Prozent («Tatort»: 19,4% 14-49 J.)