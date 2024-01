Dreharbeiten in Hollywood massiv eingebrochen

Vermischtes

Das Partner-Büro der Stadt berichtet von einer Dreh-Delle.

FilmLA, das Partner-Filmbüro der Stadt und des Landkreises Los Angeles und anderer lokaler Behörden, hat heute einen aktuellen Bericht über die regionalen Dreharbeiten veröffentlicht. Der Abschluss der Arbeitskampfmaßnahmen der WGA und der SAG-AFTRA am 27. September bzw. am 9. November kam zu spät, um die Produktion bis zum Jahresende wieder ankurbeln zu können. Lokale Dreharbeiten vor Ort gingen im vierten Quartal stark zurück: 5.520 Drehtage bedeuten einen Rückgang von 36,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Auf Jahresbasis, d. h. unter Berücksichtigung von vier aufeinanderfolgenden Quartalen mit zweistelligen Rückgängen, sank die Produktionstätigkeit im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um -32,4 Prozent auf 24.873 Drehtage."Die Geschichte bietet keinen Vergleich zur Gegenwart", so FilmLA-Präsident Paul Audley. "Abgesehen vom Pandemiejahr müssen wir sehr weit zurückblicken - weiter zurück, als es die Genehmigungsaufzeichnungen zulassen - um eine Zeit zu finden, in der das Produktionsniveau so lange so niedrig war.""Jeder, mit dem wir sprechen, ist begierig darauf, dass die Produktion wieder anläuft", fügte Audley hinzu, "selbst wenn dies der Fall ist, befinden wir uns noch auf unbekanntem Terrain. Es wird noch Monate dauern, bis wir beschreiben können, wie die neue Normalität für Dreharbeiten in LA aussieht." Nach der fast sofortigen Wiederaufnahme einiger Sendungen, einschließlich der Late-Night-Talkshows, im Oktober hofften viele, dass das Fernsehen mit Drehbüchern noch vor den Feiertagen zurückkehren könnte. Nachdem die Dreharbeiten im November wieder aufgenommen werden konnten, versuchten sich nur eine Handvoll laufender Serien an neuen Folgen. Dadurch sank die Fernsehproduktion um -54,3 Prozent auf 1.707 SD im Quartal und um 43,8 Prozent auf 9.430 SD im Jahr.Der größte Teil der Fernsehproduktion seit Mai entfiel auf Reality-Serien. Die Kategorie Reality-TV ging im vierten Quartal um -29,2 Prozent auf 1.425 SD und für das Jahr um -28,1 Prozent auf 7.221 SD zurück. Dennoch machte Reality TV im Jahr 2023 76,5 Prozent der gesamten On-Location-Fernsehproduktion aus. Zu den lokalen Reality-Produktionen gehörten «Dancing with the Stars» (ABC), «Death in the Dorms» (Hulu), «Master Chef» (Fox), «Selling Sunset» (Netflix) und «Murder in the Heartland» (Investigation Discovery).Die Produktion von TV-Dramen ging von Oktober bis Dezember um 91,3 Prozent zurück (101 SD im Jahr 2023 gegenüber 1.155 SD im Jahr 2022), und die Produktion von TV-Comedys fiel um 85,6 Prozent (51 SD gegenüber 353 SD). In dieser Zeit wurden 25 Projekte, die für das California Film & Television Tax Credit Program qualifiziert sind, in die Produktion aufgenommen. Es wird erwartet, dass Dutzende weiterer qualifizierter Projekte im Januar wieder anlaufen werden. Zu den Serien, die am schnellsten wieder in Produktion gingen, gehören «Loot» (Apple TV+), «The Family Business» (BET+), «Quantum Leap» (NBC), «The Rookie» (ABC), «S.W.A.T.» (CBS) und «Unstable» (Netflix).