Dieter Fischer überzeugt bei «Die Rosenheim-Cops»

Quotennews

Der gesamte Vorabend des ZDF punktete mit unterschiedlichen Formaten.

Nach den 17-Uhr--Nachrichten (2,77 Millionen) sahen 2,88 Millionen Fernsehzuschauer das tägliche Boulevardmagazin, welches am Dienstag unter anderem Notärzte auf der Skipiste begleitete. Das von Babette von Kienlin moderierte Magazin war für 20,0 Prozent der Zuschauer interessant. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr die Mainzer Sendung 0,17 Millionen und 7,7 Prozent ein.Die-Folge „Der Sturm op et Rodhuus“ handelte vom erschlagenen Bürgermeister von Dünnwald. Hans-Georg Heumannskämpfer wurde mit diversen Flugblättern im Vorfeld denunziert. Katja Danowski spielte die hinterbliebene Witwe. Die Serie, die von Gundula Ambrosi und Christoph Benkelmann verfasst wurde, erreichte 3,90 Millionen Zuschauer. Die Regiearbeit von Greta Benkelmann verzeichnete 20,8 Prozent Marktanteil. 0,21 Millionen junge Menschen waren dabei, der Marktanteil wurde auf 7,0 Prozent beziffert.Die Hauptnachrichten erreichten um 19:00 Uhr 4,20 Millionen Zuschauer, das 20-minütigefuhr einen Marktanteil von 19,4 Prozent ein. Beim jungen Publikum sicherte sich Barbara Hahlweg einen Marktanteil von 10,4 Prozent, die Reichweite belief sich auf 0,38 Millionen. Dieter Fischer verkörperte Anton Stadler in. Die Episode „Eine Lehrer für Stadler“ verfolgten ab 19.25 Uhr 4,08 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr gute 16,5 Prozent Marktanteil ein. Das Buch von Isabella Leicht hatte nur beim jungen Publikum Probleme, schließlich waren nur 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei. Der Marktanteil bewegte sich bei 6,3 Prozent. Um 16.15 Uhr sahen 3,03 Millionen Zuschauer die Wiederholung, die Episode schnappte sich 27,3 Prozent bei allen und 10,7 Prozent bei den jungen Leuten.