«Save the Date» baut ab

Quotennews

Am Nachmittag strahlte VOX zahlreiche neue Folgen seiner beliebten Fernsehshows aus. Los ging es mit Evelyn Burdecki.

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus»-Teilnehmerin Evelyn Burdecki begleitete am Dienstag die Teilnehmerin Jessica beim Dschungellook-Special in Frankfurt am Main. 0,42 Millionen Menschen sahen ab 15.00 Uhr beizu und verhalfen VOX zu 0,11 Millionen und 8,4 Prozent bei den Werberelevanten. Im Anschluss suchte Guido Maria Kretschmer ineinen Ausstatter: 0,42 Millionen Zuschauer schalteten ein. Mit 0,10 Millionen Werberelevanten erzielte VOX 6,7 Prozent.Brautmodengeschäfte aus Leinefelde, Hagen und Wuppertal standen inim Mittelpunkt. Die neue Folge unterhielt 0,78 Millionen Zuschauer und sicherte sich 5,6 Prozent. Bei den Werberelevanten schnappten sich die Kandidatinnen 0,14 Millionen junge Menschen, 6,9 Prozent und ein paar schöne Brautkleider.Eine fast drei Jahre alte Ausgabe vonsahen 0,80 Millionen Zuschauer, Roland Trettl und sein Team fuhren mit der Wiederholung 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige ein. Der Marktanteil wurde mit 5,9 Prozent bemessen. Ein Turm aus sous vide gegartem Rehrücken an Birnen-Rotwein-Spiegel, Brezenknödel und Wirsinggemüse wurde ab 19.00 Uhr serviert, das sahen 1,10 Millionen und führte zu 0,32 Millionen Werberelevanten.schnappte sich in Berlin 7,7 Prozent.0,79 Millionen Menschen sahen vor acht Tagen den Auftakt von, der gute 6,9 Prozent Marktanteil holte. In Folge zwei waren nur noch 41 Tage übrig, die Jasmin, Laila und Daniel nutzen mussten, um ihre Hochzeit zu planen sowie einen passenden Ehepartner zu finden. Die Show mit Jana Ina Zarella unterhielt nun 0,64 Millionen Zuschauer und schnappte sich 2,3 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,26 Millionen erreicht, der Marktanteil mit 4,4 Prozent bemessen.