Primetime-Check

Punktete das ZDF mit «Inga Lindström» und kam der «Dünentod» bei RTL an?

Die Partie Deutschland – Frankreich (30:33) bei der Handball-Europameisterschaft unterhielt 7,97 Millionen Zuschauer und brachte Das Erste 28,9 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen befanden sich 2,11 Millionen und diese führten zu 34,0 Prozent. Das ZDF setzte aufund brachte 3,45 Millionen und 12,4 Prozent mit. Beim jungen Publikum fuhr man lediglich 4,1 Prozent ein. Dasund die-Dokumentation brachten 3,05 und 2,01 Millionen, die Marktanteile wurden mit 12,0 und 10,2 Prozent beziffert. 6,6 und 7,1 Prozent waren in der Zielgruppe drin.Zwei-Folgen brachten 1,02 und 1,09 Millionen in Sat.1, der Sender fuhr 5,3 und 5,4 Prozent ein. Mit zwei-Reruns verbuchte man noch 5,1 und 6,4 Prozent.brachte 2,26 Millionen zu RTL,erzielte im Anschluss 1,85 Millionen. Beide Formate sicherten sich 8,2 und 9,0 Prozent bei allen sowie 6,7 und 10,5 Prozent beim jungen Publikum. Es folgten noch(1,06 Millionen) und(0,62 Millionen, die auf 9,0 und 8,4 Prozent kamen.Die zweite-Ausgabe holte 0,64 Millionen, bei den Werberelevanten waren 4,4 Prozent möglich. Mit einer alten-Ausgabe hatte man noch 4,6 Prozent Marktanteil.aus Mannheim hatte 0,68 Millionen Zuschauer, die Magdeburg-Folge unterhielt 0,55 Millionen. Beim jungen Publikum waren nur 5,6 und 4,6 Prozent drin.Fernsehen aus der Konserve lieferte ProSieben:sahen 0,84 Millionen,kam auf 0,21 Millionen. In der Zielgruppe wurden 8,1 und 4,2 Prozent gemessen.undlockten 0,87 und 0,41 Millionen zu Kabel Eins, die Fernsehstation verbuchte 4,6 und 6,6 Prozent in der Zielgruppe.