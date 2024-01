Netflix holt sich «Inside the NFL»

US-Fernsehen

Nach der Ausstrahlung auf The CW wird die Serie mittwochs bei Netflix erscheinen.

Netflix und The CW haben sich auf einen Lizenzvertrag für die letzten fünf Episoden von, die Sendung hat exklusives Filmmaterial und Analysen für die diesjährigen NFL-Playoffs und den Super Bowl.Der Vertrag beginnt am 17. Januar 2024. Nach der exklusiven Erstausstrahlung von «Inside the NFL» durch The CW jeden Dienstag um 20 Uhr wird die Episode jeden Mittwoch auf Netflix zu sehen sein. Neue Episoden werden bis zur Woche nach dem Super Bowl auf Netflix zu sehen sein. Die Vereinbarung gilt nur für die USA.Die mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichnete Sendung ist der erste maßgebliche Einblick in die größten Momente und unvergesslichen Geschichten der NFL-Saison. Sie zeigt bisher ungesehene Blickwinkel der entscheidenden Spiele, die von den legendären Kameramännern von NFL Films eingefangen wurden, und gibt Einblicke hinter die Kulissen, wie alles passiert ist. Ryan Clark, Super-Bowl-Champion und Safety der Pittsburgh Steelers und Emmy-gekrönter Studioanalyst, moderiert die Sendung. Gemeinsam mit dem ehemaligen Linebacker der Miami Dolphins, Channing Crowder, dem Pro Bowl-Quarterback Jay Cutler, dem Pro Bowl-Wide Receiver Chad Johnson und dem zweifachen Super Bowl-Champion und Walter Payton NFL Man of the Year-Preisträger Chris Long analysieren sie bisher ungesehene Highlights und exklusive NFL Films-Mikrofonaufnahmen der aufregendsten Matchups der Woche und geben dabei ungefilterte Kommentare ab.