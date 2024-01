RTL+ schickt seine «Alone»-Adaption im Februar auf Sendung

TV-News

Das zehnteilige Survival-Format erinnert an den YouTube- und Amazon-Erfolg «7 vs. Wild». Die Dreharbeiten fanden im Dezember in Kanada statt.

Für zehn Kandidaten ging es im Dezember in die Wildnis Nordamerikas nach Kanada. Denn dort fanden die Dreharbeiten der deutschen Adaption vonstatt. In den USA ist das Format von A+E Networks seit neun Jahren beim History Channel beheimatet, hierzulande produziert ITV Studios Germany die insgesamt zehn Folgen, die nun einen Starttermin erhalten haben. RTL zeigt am Donnerstag, 8. Februar, die ersten beiden Episoden, danach geht es im Wochentakt mit jeweils einer Folge weiter.«Alone – Überlebe in der Wildnis» erinnert vom Grundkonzept stark an Fritz Meineckes YouTube-Erfolg «7 vs. Wild», das inzwischen bei Amazons werbebasierten Streamer Freevee beheimatet ist. Die Kandidaten werden in der abgelegenen kanadischen Wildnis in Vancouver Island an einzelnen Spots voneinander getrennt ausgesetzt und werden ab diesem Zeitpunkt mit den schonungslosen Kräften der Natur, herausfordernder Nahrungssuche und wilden Raubtieren konfrontiert – ohne Kamerateam, Producer und Anweisungen, wie RTL+ in seiner Mitteilung betont. Die Teilnehmer sind völlig auf sich gestellt und filmen sich selbst. Im Gepäck haben sie zusätzlich zur Grundausstattung lediglich zehn spezielle Gegenstände, die sie selbst ausgewählt haben. Der oder die Last one standing gewinnt 75.000 Euro.Wenn ein Teilnehmer zu irgendeinem Zeitpunkt die Intervention oder Unterstützung des Safety-Teams benötigt (z. B. Erste Hilfe, einen Bären abschrecken, o.Ä.), stellt dies, unabhängig davon, ob sie vom Teilnehmenden angefordert wird oder nicht, ein obligatorisches „Tap out“ dar. Ein „Tap out“ beendet die Teilnahme auf der Stelle. Wenn ein Teilnehmender die freiwillige Entscheidung trifft, aufgrund von Krankheit oder einer anderen Nicht-Notfall-Situation bei "Alone - Überlebe die Wildnis" auszuscheiden, kann dieser Teilnehmer via Satellitentelefon oder Funkgerät jederzeit das Safety-Team kontaktieren, um abgeholt zu werden. Auch dann ist die Teilnahme beendet.