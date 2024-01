Filme des Grauens

Achim von Borries und Peter Schlesinger kreierten einen deutschen Spielfilm, dessen Humor nur teilweise ankam.

ist eine deutsche Horrorkomödie aus dem Jahr 1996, die auf der gleichnamigen Comicserie von Ralf König basiert. Regie führte Martin Walz, das Drehbuch stammt von Achim von Borries und Peter Schlesinger. Der Film zeichnet sich durch seine ungewöhnliche Mischung aus Horror, Komödie und satirischem Humor aus.Schauplatz ist ein kleines deutsches Dorf namens Trulala, das von einer seltsamen Seuche heimgesucht wird. Menschen, die ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, werden von einem mysteriösen Monster angegriffen, das als "Kondom des Grauens" bekannt ist. Dieses Monster, das als riesiges, lebendiges Kondom dargestellt wird, trachtet den Menschen nach dem Leben. Um sich vor diesem schrecklichen Schicksal zu schützen, müssen die Dorfbewohner ihre sexuellen Aktivitäten einschränken und sich vor der Gefahr in Acht nehmen.Uwe Ochsenknecht ist in der Hauptrolle des Dr. Robert Wolfermann zu sehen, einem Arzt, der sich bemüht, die Bedrohung durch das lebende Kondom zu verstehen und zu bekämpfen. Ochsenknecht wird von einem Ensemble begleitet, darunter Nina Hoss, Otto Sander und Ralf König selbst in einer Nebenrolle.«Das Kondom des Grauens» ist bekannt für seinen skurrilen Humor und seine absurden Szenen. Die Darstellung des Kondoms als gruseliges Monster dient nicht nur als Horrorelement, sondern auch als satirische Anspielung auf die Bedeutung von Safer Sex und die damaligen Diskussionen um Aids und Kondomgebrauch. Der Film nimmt sexuelle Tabus und gesellschaftliche Normen auf die Schippe und verbindet sie mit einer skurrilen Handlung, die das Genre der Horrorkomödie neu interpretiert. Fraglich ist natürlich das Thema Verzicht auf Verhütung durch Kondome, weil dies die sicherste Variante ist, um sich vor Krankheiten zu schützen.Der Streifen wurde sehr speziell aufgenommen. Einige Kritiker lobten die originelle Herangehensweise an das Horrorgenre und den satirischen Humor, während andere den Film als zu absurd und übertrieben empfanden. Trotz der gemischten Kritiken erlangte «Das Kondom des Grauens» im Laufe der Jahre eine Art Kultstatus und wird von Fans des Genres als unkonventioneller Beitrag zum Horror- und Komödienfilm geschätzt. Gleichzeitig wurde der Spielfilm nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt.Der Film wurde 1996 veröffentlicht und war zu dieser Zeit für seinen skurrilen, schwarzen Humor und seine satirischen Elemente bekannt. Obwohl einige humorvolle Aspekte zeitlos sein können, kann sich der Geschmack und die Sensibilität des Publikums im Laufe der Jahre ändern. Der Film ist daher nicht unumstritten, was das Thema Verhütung und dessen Botschaft ausstrahlen soll.