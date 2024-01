Das plant RTL am Super-Bowl-Wochenende

TV-News

VOX steigt bereits am Samstagabend mit einer zweistündigen Dokumentation über das Football-Fieber in Deutschland ein. Nitro geht am Sonntag mit einer Countdown-Sendung live auf Sendung.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar steigt in Las Vegas, Nevada, der 58. Super Bowl der National Football League (NFL). Hierzulande überträgt RTL das Sportevent der Superlative, bei dem in der Halbzeit R&B-Star auftreten wird. Der Kölner Sender geht ab 23:15 Uhr live auf Sendung, Florian Schmidt-Sommefeld wird das Spiel gemeinsam mit den Experten Patrick Esume, Markus Kuhn, Mitja Lafere, Sebastian Vollmer und Björn Werner live aus der Casino-Stadt begleiten. Im Vorfeld steht ebenfalls der Ei-förmige Lederball im Fokus, wenn RTL gemeinsam mit Stefan Raabproduziert ( Quotenmeter berichtete ).Dabei kommt es zu Überschneidungen mit dem sportlichen Vorlauf, der beim Spartensender Nitro beginnt. NITRO verspricht in einer einstündigen Countdown-Show die ideale Einstimmung auf das Mega-Sportevent. Moderator Florian Ambrosius liefert live aus Las Vegas alles Wissenswerte zur Vorbereitung auf die lange Super-Bowl-Nacht.Bereits am Abend zuvor steigt VOX auf den American-Football-Zug auf und zeigt am Samstagabend, 10. Februar, die zweistündige Dokumentation. Die Reportage beleuchtet die Strategie, wie die NFL in Deutschland fußfassen will. Dabei gewährt sie exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Germany Games in Frankfurt. Sie begleitet Logistiker, Caterer, Cheerleader und Fans, die alles geben, um das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.Wer am Super-Bowl-Sunday verhindert ist, das nächtliche Spiel zwischen dem AFC- und dem NFC-Champion zu verfolgen, hat am nächsten Morgen die Chance dazu. Dann zeigt Nitro ab 8:00 Uhr morgens die Wiederholung des Super Bowls.