«Ninja Kamui» feiert Premiere

US-Fernsehen

Die neue Anime-Serie ist ab 10. Februar bei Adult Swim zu sehen.

Ninja Kamui premieres Feb 10th @ midnight - next day on @StreamOnMax pic.twitter.com/xptetpW30e — adult swim (@adultswim) January 17, 2024

Ein ehemaliges Mitglied eines Ninja-Clans schwört in der neuen Serie, die am Samstag, den 10. Februar um Mitternacht auf Adult Swims berühmtem Action/Anime-Programmblock Toonami Premiere hat, Rache an einer mysteriösen Schattenorganisation, die seine Frau und seinen Sohn getötet hat. Die Serie stammt vom «God of High School»- und «Jujutsu Kaisen»-Regisseur Sunghoo Park, dessen Anime-Film «Jujutsu Kaisen 0» der 14. umsatzstärkste japanisch produzierte Film der Geschichte ist.«Ninja Kamui» ist eine explosive Geschichte über Rache und folgt einem ehemaligen Mitglied eines Ninja-Clans, der von den brutalen Morden an seiner Familie verfolgt wird. Währenddessen arbeiten ein FBI-Agent und sein neuer Partner daran, die Morde aufzuklären und eine riesige globale Verschwörung aufzudecken."«Ninja Kamui» ist eine fesselnde Action-Serie über einen Helden, der auf Rache aus ist. Die Ninja des alten Japan wurden für die nahe Zukunft neu erfunden", so Park. "Ich hoffe, dass die Fans die intensiven Kampfszenen und das menschliche Drama mit einzigartigen Charakteren genießen werden." Die Serie stammt von E&H Productions, die zusammen mit Sola Entertainment an dem Projekt arbeitet. Eine Videospiel-Adaption mit dem Titel "Ninja Kamui: Shinobi Origins" wird ebenfalls im Frühjahr 2024 erscheinen.