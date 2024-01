Quotencheck

Kabel Eins verbindet das Magazin inhaltlich häufig mit dem Vorprogramm am Donnerstagabend.

Seit über 20 Jahren setzt Kabel Eins auf das, welches seit geraumer Zeit am Donnerstagabend ausgestrahlt wird. In vier von fünf November-Ausstrahlungen wurde die Sendung im Anschluss an «Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen» gesendet. Im Anschluss holte das Format am 2. November 0,43 Millionen Zuschauer und sicherte sich zweieinhalb Prozentpunkte. In der Zielgruppe unterhielt man 0,13 Millionen und sorgte für 3,2 Prozent. Die zweite Ausgabe hatte nur noch 0,39 Millionen Zuschauer und 2,2 Prozent. Rund 0,16 Millionen aus der Zielgruppe waren für 4,1 Prozent zuständig.Auch die dritte «K1 Magazin»-Folge lief hinter der Bundeswehr-Dokumentation, die nur noch 0,36 Millionen Zuschauer kam. Erstmals verbuchte das einstündige Magazin mit 3,4 Prozent einen besseren Marktanteil als das Vorprogramm mit nur 2,4 Prozent. Am 23. November fuhr das Magazin wieder 0,43 Millionen und zweieinhalb Prozent ein. Auch «Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen» verbesserte sich deutlich. Das Kabel-Eins-Magazin fuhr vier Prozent Marktanteil ein.Im Anschluss an «Die größten Geheimnisse der 80er» erreichte das «K1 Magazin» am Donnerstag, den 30. November um 22.15 Uhr 0,61 Millionen Zuschauer und generierte einen Marktanteil von 3,5 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,16 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf 4,0 Prozent. Das Vorprogramm erzielte 0,52 Millionen bei allen sowie 5,2 Prozent bei den Werberelevanten. Weil die zweite Ausgabe der 80er-Show weitaus schwächer lief, stürzte auch das Magazin mit 0,37 Millionen und 0,10 Millionen aus der Zielgruppe ab. Nur noch 2,7 Prozent Marktanteil waren möglich.Im Anschluss von «40 Jahre Formel 1» sorgte das «K1 Magazin» für 0,61 Millionen Zuschauer und einen satten Marktanteil von dreieinhalb Prozentpunkten. 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, der Marktanteil wurde auf 5,3 Prozent beziffert. Das Format verabschiedete sich in eine zweiwöchige Weihnachtspause, dann lief «Rosins Restaurants – Eine Sternekoch räumt auf» auf dem 20.15-Uhr-Slot. Mit dem einstündigen Magazin sicherte man sich am 4. Januar 2024 0,45 Millionen Zuschauer und 0,20 Millionen Umworbene. In der Zielgruppe wurden 4,8 Prozent eingefahren. Eine Woche später ermittelte die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) 0,49 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent.Das «K1 Magazin» verbuchte zwischen Anfang November und Mitte Januar 2024 eine Reichweite von 0,46 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 2,6 Prozent. Das in Unterföhring hergestellte Magazin verfolgten 0,15 Millionen Werberelevante. Kabel Eins fuhr einen mittelmäßigen Marktanteil von 3,9 Prozent ein. Obwohl das Magazin oft Themen aus dem Vorprogramm behandelt, sind die Ergebnisse nicht wirklich zufriedenstellend.