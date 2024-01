Daniel Zillmann: Die Diskurse sind viel offener geworden

Interview

In «Ich dich auch!» spielt Zillmann eine Nebenrolle und jetzt ist er auch im «Tatort» zu sehen. Mit Quotenmeter sprach der Schauspieler auch über sein Podcast-Projekt.

Ja, der Erfolg macht mich sehr glücklich. Wer hätte das gedacht? Die Serie ist vor allem dadurch so besonders, weil sie auf engstem Raum spielt, und in Echtzeit. Die Zuschauer sind ganz nah an den Personen dran, wenn ihnen absurde, komische oder dramatische Dinge passieren. Ich finde auch, dass es einen großen Sprung zwischen der ersten und zweiten Staffel gab, weil die Figurenentwicklung sehr organisch vorangeschritten ist. Man ist bei allen Veränderungen live dabei und kann somit Empathie für alle Rollen aufbringen. Außerdem will man auch, dass die Dinge ständig schief gehen, weil die Serie davon lebt, Missverständnisse zwischen den einzelnen Figuren auf die Spitze zu treiben.Wir sind gerade am Beginn der dritten Staffel. Leider darf ich noch nicht so viel verraten, logisch.Aber so viel kann ich hier schon mal sagen - die Autor*innen haben Nagmeh Alaei, die die Jackie spielt, und mir, eine sehr schöne, reiche Storyline geschrieben, die uns viel Raum zum Spiel gibt. Wir freuen uns auf die kommenden Drehwochen, weil einiges passieren wird…Ich liebe es, die Studiokulisse zu betreten. Das hat old-Hollywood-Charme in so ein großes Studio zu kommen, um dort in eine andere Welt einzutauchen. Dort herrscht schon eine besondere Magie. Außerdem wurde von der Ausstattung ganze Arbeit geleistet, die gesamte Spiel-Wohnung ist mit so vielen schönen Details gespickt, die man immer wieder auf dem Bildschirm entdecken kann.Über Gespräche, die sich, vor allem, auf die schönen und inspirierenden Momente im Leben meiner Gäste und mir drehen. Ein Podcast über wirklich positive, ermunternde und empowernde Beispiele, bei dem natürlich auch tragische Geschichten nicht zu kurz kommen. Ich würde gerne etwas Leichtigkeit in den Alltag meiner Zuhörenden bringen. Vielleicht nehmen sie am Ende etwas mit. Vielleicht inspiriert sie die eine oder andere Geschichte.Das sind alles Gäste, bei denen ich das Gefühl hatte, ihre Lebensgeschichte birgt genügend fabelhafte Lebensmomente, um von ihnen zu erzählen. Mit Thelma Buabeng bin ich seit Jahren befreundet, und ich kann sagen, bei einigen ihrer wegweisenden, tollen Ereignisse im Leben war ich sogar live dabei. Ich wusste, dass sie genügend Geschichten für mich parat hat. Und bei Bettina Rust war es etwas herausfordernd, weil sie mir im Vorfeld erzählte, dass sie sich so schlecht an einzelne Momente in ihrem Leben, ob positiv oder negativ, erinnern könne. Da war es eher spannend, herauszufinden, ob wir nicht doch etwas finden können. Einige Gespräche drifteten dann ab, wir haben am Ende manchmal über ganz andere Dinge geredet, die dann aber doch sehr erfüllend waren.