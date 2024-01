The CW freut sich über Critics-Choice-Reichweiten

US-Quoten

Der Sender, der inzwischen zu Nexstar gehört, kann seine Reichweiten ausbauen.

Die Übertragung der 29. jährlichendurch The CW Network am 14. Januar erreichte laut Nielsen mehr als eine Million Gesamtzuschauer und damit die höchste Einschaltquote des Senders seit vier Jahren, was einer Steigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die größte Party der Preisverleihungssaison mit den angesagtesten Stars aus Film und Fernsehen legte im Vergleich zum Vorjahr auch bei den Erwachsenen 18-49 (202.000 Zuschauer) um 50 Prozent zu und bei den Erwachsenen 25-54 (239.000 Zuschauer) um 37 Prozent zu und ist derzeit die drittmeistgesehene Sendung von The CW in dieser Saison. Die Sendung erreichte ihren Höhepunkt mit mehr als 1,14 Millionen Gesamtzuschauern in der halben Stunde zwischen 21:00 und 21:30 Uhr während der Preisverleihung für die beste Comedy- und Dramaserie.Die mit Stars besetzte Gala, die von der Komikerin Chelsea Handler moderiert wurde, fand im Barker Hangar in Los Angeles statt. «Oppenheimer» führte die Gewinner in den Filmkategorien an und erhielt acht Auszeichnungen, darunter Bester Film, Bester Nebendarsteller für Robert Downey Jr., Bestes Schauspielensemble, Beste Regie für Christopher Nolan, Beste Kamera für Hoyte van Hoytema, Bester Schnitt für Jennifer Lame, Beste visuelle Effekte und Beste Filmmusik für Ludwig Göransson."Die diesjährige Show war eine unvergessliche Nacht, in der die großartigen Leistungen und die harte Arbeit der diesjährigen Nominierten gefeiert wurden", sagte CCA-CEO Joey Berlin. "Wir möchten uns bei unserer unglaublichen Moderatorin Chelsea Handler, der besten Moderatorin in der Branche, sowie bei unseren fantastischen Preisträgern, Moderatoren und Nominierten dafür bedanken, dass sie gekommen sind, um unseren mit Stars gespickten Abend unvergesslich zu machen."