HBO zeigt Doku über Tatiana Suarez

US-Fernsehen

Noch in diesem Monat wird der Spielfilm beim Pay-TV-Sender gezeigt.

Die HBO-Sportdokumentation, bei der Cassius Corrigan Regie führte, wird am Mittwoch, 31. Januar, um 21.00 Uhr auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar. Dieser Dokumentarfilm beschreibt den außergewöhnlichen Geist und die Tatkraft der MMA-Kämpferin Tatiana Suarez, die sich darauf vorbereitet, nach einer fast vierjährigen Verletzungspause wieder in den Käfig zu steigen. Im Rückblick auf ihre unwahrscheinliche Genesung reflektiert Suarez über ihren Weg vom Wrestling-Wunderkind zur Profi-Sportlerin in der Ultimate Fighting Championship (UFC) und über das Vermächtnis, das sie jungen Frauen hinterlässt, insbesondere denen aus der Latina-Gemeinschaft.Als Teenager wurde Suarez als eine der besten jungen Ringerinnen der USA bekannt und schien dazu bestimmt, bei den Olympischen Sommerspielen 2012 um eine Goldmedaille zu kämpfen. Beim Training für den Wettbewerb erlitt sie jedoch eine brutale Nackenverletzung, die nicht nur ihre Ringerkarriere beendete, sondern auch zu der noch schockierenderen Entdeckung von Schilddrüsenkrebs führte. Nach einem mehrjährigen Kampf mit Depressionen, Verletzungen und Krebs begann Tatiana, in einem MMA-Fitnessstudio Jiu Jitsu zu trainieren.Im Film erzählt Suarez, wie sie sich trotz scheinbar unüberwindbarer Hindernisse zu einer der besten MMA-Profikämpferinnen der Welt entwickelt hat. «The Unbreakable Tatiana Suarez» lässt Suarez und ihr Team bei ihrer Reha, ihrem Training und ihren Kämpfen zu Wort kommen und zeigt Heimvideos und Filmmaterial von Suarez' Karriere. Der Film ist ein Porträt des immensen Talents und der bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit einer Frau, Eigenschaften, die die nächste Generation weiblicher Athleten zu Höchstleistungen inspirieren.