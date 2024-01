Dritter Freitags-Sieg für «Die Chefin»

Quotennews

Die Krimireihe mit Katharina Böhm zieht an Freitagen im Jahr 2024 weiterhin einsame Kreise an der Spitze der Reichweiten-Tabelle.

Mit «Millionen Gründe» und «Preis der Wahrheit» lief es bereits rund -holt sich im neuen Jahr bisher einzig Tagessiege. Erfolg Nummer drei bringt nun mit der gestrigen Freitags-Primetime der Fall. Kurz zum Inhalt: Vera Lanz findet einen Fall vor, in welchem die Indizien nicht zum Opfer passen. Das Opfer, Harald Anbauer, ein Anwalt für Asylrecht, wird Zielscheibe von Abtreibungsgegnern? Wurde die Verbindung absichtlich gelegt? Was hat Samira Rahini, gespielt von Tua El-Fawwal, mit der Tat zu tun? Patricia Frey (Regie) hat für das ZDF eine emotional aufgeladene Kriminalgeschichte aufgesetzt, das Publikum belohnt die Leistung mit gewohnt starken 6,12 Millionen Zuschauern ab drei Jahren.Damit sammelt das Zweite nicht nur einen starken Marktanteil von 22,7 Prozent ein, es bringt wenig überraschend den nächsten Freitags-Reichweiten-Sieg für den Mainz-Sender mit sich. Die Zuschauergruppe der Jüngeren holt sich an ihrem Markt einen ordentlichen Marktanteil von 7,3 Prozent, hier waren 0,43 Millionen anwesend. Da hatte man deutliche keine Chance gegen RTL und «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus». Das Australien-Format sichert sich mit 2,15 Millionen 14- bis 49-Jahren den klaren Tagessieg in dieser Kategorie.Dieser Vergleich ist nicht nur bei den Jüngeren spannend, denn insgesamt liegt «IBES» mit 4,71 Millionen Zuschauern beinah knapp hinter dem ZDF-Angebot. Ab 21:15 Uhr übernahm im Zweitenmit weiterhin starken 5,14 Millionen Zuschauern, erst ab demmit 3,29 Millionen Zuschauern hatte man in Mainz das Nachsehen. Spät am Abend steigerte man jedoch die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen doch noch einmal., ein Animationsfilm nach Idee von Böhmermann, mit Stimmen von Bastian Pastewka, Olli Dittrich, Uschi Glas und unter anderem El Hotzo holte ab 23:05 Uhr plötzlich deutlich bessere 0,56 Millionen junge Zuschauer ab. Das bringt dem ZDF einen späten, aber guten Anteil von 10,2 Prozent am Markt. Insgesamt lief es mit 2,62 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,4 Prozent ebenfalls gut.