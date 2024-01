Quotennews

Der FC Bayern München nimmt Abschied von Franz Beckenbauer. Der Gedenkfeier schalten zwischenzeitlich verschiedene Sender zu.

Eine Programmierung, die keinesfalls aufgrund von Reichweite oder Quote an dieser Stelle Bewertung finden wird. Am 19. Januar 2024 nimmt der FC Bayern München in der Allianz Arena Abschied von Vereins- und Fußballlegende Franz Beckenbauer. Der erst kürzlich am 07. Januar 2024 verstorbene "Kaiser" blickt auf eine sagenhafte Karriere zurück. Fünf deutsche Meisterschaften, vier DFB-Pokal-Siege, drei Siege in der Champions League, FIFA-Weltpokal-Sieger und Sieger im Europapokal der Pokalsieger und natürlich Weltmeister 1974 und Europameister 1972 (kicker). Beckenbauer prägte die Position des Libero, er wechselte 1977 für eine damals quasi unvorstellbare Summe von 2 Millionen Euro nach Cosmos New York und spiele mit Pelé gemeinsam in unter anderem drei US-Meisterschaften. 1990 wurde er als Teamchef der DFB-Auswahl ungeschlagen Weltmeister.Diese nur wenige Punkte aus seiner Karriere verdeutlichen, welchen Stellenwert Franz Beckenbauer im Fußball vertrat. Am gestrigen Freitag nahm der FC Bayern in Fröttmanning offiziell Abschied. Ab 12 Uhr war das Stadion eröffnet, ab 14:50 Uhr schaltete RTL mit dem Programmzu. Es verfolgten 0,98 Millionen Zuschauer die rund 40-minütige Schalte, der Marktanteil lag bei 8,0 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,18 Millionen Werberelevanten anwesend, das bedeutete 10,3 Prozent.Um 15 Uhr sollte auch das Erste zuschalten.holte 2,56 Millionen Fernsehzuschauer zur blauen Eins, so war ein Marktanteil von 21,3 Prozent möglich. Unterdessen waren 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, das brachte 13,0 Prozent. Zudem schalteten unter anderem das BR Fernsehen, ntv, Sky Sport News Pluto TV , DAZN (kostenlos) und viele weitere Sender zu der Trauerfeier.