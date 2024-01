Weiter wenig erfolg: «Hot oder Schrott - Promi Spezial»

Quotennews

Wieder einmal muss sich beim «Hot oder Schrott - Promi Spezial» die Frage gestellt werden, braucht es das wirklich?

Mit voller Motivation geht VOX in eine neue Runde. Warum auch nicht? Naja, weil es mit den letzten Runden jetzt nicht gerade grandios lief. Ein kurzer Rückblick: Das letzte «Promi Spezial» der Produkttest-Show lief mit drei Folgen im Oktober 2023. Es ergaben sich mäßige 0,83, 0,81 und 0,80 Millionen Zuschauer. Die Marktanteil von 4,0, 3,5 und 3,4 Prozent gehen für einen Sonntagabend allenfalls in Ordnung. In der Zielgruppe funktionierte so wirklich lediglich die erste Ausgabe, mit der ein Marktanteil von 7,4 Prozent erzielt wurde. Die folgenden Ausgaben lagen bei 5,7 und 5,6 Prozent eher im mittleren Bereich.Doch genug aus der Geschichts-Stunde, angekommen in der Gegenwart gibt es eine neue Ausgabe «Hot oder Schrott - Promi Spezial»! Der gestrige Abend beschert der roten Kugel erneut nur ordentliche 0,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, damit schafft es das Spezial auf einen Marktanteil von dünnen 3,0 Prozent. Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wirkt mit 0,31 Millionen Umworbenen ebenfalls nicht gerade glorreich, es ergibt sich ein Marktanteil von 5,7 Prozent. Nächsten Sonntag schickt VOX eine weitere Folge ins Rennen - wie das wohl laufen wird?Ohne zu kritisch zu sein, kann das Ergebnis vom Abend auch als "nicht schlecht" deklariert werden, jedoch ist es schlichtweg bitter. Der Vorabend funktioniert nämlich deutlich besser. Ab 17 Uhr steigertedie Reichweite auf 0,97 Millionen, darunter 0,29 Millionen Umworbene vertreten. Die Marktanteile gefallen hier mit 5,4 und 8,7 Prozent, jedoch wird es mitab 18 Uhr schon wacklig. Die Marktanteile sinken auf 4,2 und 6,8 Prozent, während sich die Reichweiten auf 0,96 Millionen und 0,31 Millionen entwickeln.