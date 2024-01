Tag 2 bei «IBES» - Minus eine Million Zuschauer

Quotennews

Am zweiten Tag im australischen Dschungel verliert RTL prompt eine Million Zuschauer. Dennoch ist die zweite Primetime-Programmierung erfolgreich.

Tag zwei und damit die zweite Primetime-Programmierung für. Der Köln-Sender entscheidet sich für die 17. Staffel des Outdoor-Reality-Formats dafür, die ersten drei Sendetage in die Primetime zu packen, zur Premiere am Freitag mit 4,71 Millionen Zuschauern und vor allem 2,15 Millionen Umworbenen zweifelsohne eine richtige Entscheidung. Nach Tag zwei sieht dieses Urteil etwas anders aus, wobei zunächst bei 3,71 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,2 Prozent von nichts anderem, als einem Erfolg gesprochen werden kann. Der direkte Vergleich tut schlichtweg weh, ein Minus von einer Million Zuschauern wird schon wehtun.Es darf natürlich jedoch nicht vernachlässigt werden, dass RTL damit das erfolgreichste private Format am gestrigen Sendetag stellt, mit Abstand. Platz zwei geht anmit 2,08 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe ist ebenfalls RTL das Maß der Dinge. Die Dschungel-Primetime holt exzellente 1,51 Millionen Umworbenen, auch hier gefällt der direkte Vergleich zum Auftakt wohl nicht, mit 22,9 Prozent Marktanteil ist dies jedoch sicher zu verschmerzen. Danach kommt in der Reichweiten-Rangliste ebenfalls RTL, jedoch mit dem sportlichen Angebot.Die «NFL» kommt beim Köln-Sender seit dem Start der Playoffs nämlich so richtig ins Rollen. Gestern zeigt die-Crew ab 22:30 Uhr diemit der Partie. Die ersten beiden Viertel gefallen mit 1,26 und 1,01 Millionen Zuschauern, die Marktanteile von 6,2 und 6,6 Prozent gehen mehr als in Ordnung. Die Zielgruppe holt jeweils 15,6 Prozent Marktanteil ab, hierzu brauchte es 0,75 und 0,61 Millionen Umworbene. Damit holt das erste Viertel den angesprochenen zweitbesten Reichweiten-Wert eines privaten Angebots. Die zweite Hälfte kann noch 0,77 und 0,73 Millionen Zuschauer halten, die Zielgruppe hält 0,48 und 0,46 Millionen Werberelevante. Somit endete das Spiel mit einem Marktanteil von 10,4 und 22,0 Prozent. Das kann sich sehen lassen, auch wenn es bereits rund um ein Uhr in der Nacht war.