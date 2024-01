«Ich dich auch!» geht in Staffel drei

TV-News

Aktuell werden sechs neue Folgen der ZDFneo-Comedy mit Meriel Hinsching und Rojan Juan Barani produziert.

Auch in diesem Jahr plant der Spartensender ZDFneo eine neue Staffel der Comedy-Serie, von der in den vergangenen beiden Jahren jeweils eine Staffel an den Start ging. Derzeit laufen in Köln die Dreharbeiten für acht neue Folgen, die von All3Media Fiction produziert werden. In die Hauptrollen Caro und Yannik kehren Meriel Hinsching ung Rojan Juan Barani zurück.Das Paar ist immer noch sehr verliebt. Inzwischen teilen die beiden eine gemeinsame Wohnung mit allen Tücken des Zusammenlebens. Am liebsten verbringt das Paar seine Zeit noch immer hemmungslos und ungestört im Bett. Doch das lassen der alltägliche Wahnsinn und all ihre mehr oder weniger Liebsten nicht zu. In weiteren Rollen spielen Leonie Wesselow als Caros jüngere Schwester Svenja, Sven Daniel Bühler als deren Verlobter Sven, Nagmeh Alaei als Svenjas Freundin und Kollegin Jackie sowie Daniel Zillmann als neugieriger Nachbar Tüffi.Die Drehbücher für die neue Staffel stammen von Svenja Ingwersen, Jochen Wigand, Friedolin Müller, Dario Haramustek und Lena Liebkind. Regie führen Johannes Schröder, Tamara Denić und Jochen Wigand. Letzterer ist neben seiner Regie- und Autoren-Tätigkeit auch als Produzent aktiv. Die ZDF-Redaktion verantwortet Jutta Kämmerer. Carina Bernd ist die verantwortliche ZDFneo-Koordinatorin.