Timothy Simons & Co. in neuer Netflix-Serie

US-Fernsehen

Auch Kristen Bell wird in dem Projekt zu sehen sein.

Der Fernsehproduzent Erin Foster arbeitet an einer neuen zehnteiligen Serie, die jeweils eine halbe Stunde dauern soll. Es handelt sich um eine Sitcom über die unwahrscheinliche Beziehung zwischen der freimütigen Agnostikerin Joanne (Kristen Bell) und dem unkonventionellen Rabbi Noah (Adam Brody).Netflix gab heute bekannt, dass Justine Lupe und Timothy Simons in der, einer neuen Comedy-Serie von Erfinderin und ausführender Produzentin Erin Foster, mitwirken werden. Sie schließen sich den bereits angekündigten Serienstars Kristen Bell und Adam Brody an.Ebenfalls bestätigt wurden Jackie Tohn, Michael Hitchcock, Paul Ben-Victor, Sherry Cola, Shiloh Bearman und Stephanie Faracy. Tania Raymonde und Tovah Feldshuh sind ebenfalls dabei. 20th Television wird die Serie in Zusammenarbeit mit Steven Levitan Productions produzieren.