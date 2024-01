«Tatort» als Kirsche auf der Quoten-Krone

Quotennews

Das Erste kann sich über einen außerordentlich erfolgreichen Sonntag freuen - am Abend setzt der «Tatort» dem Ganzen die Krone auf!

Das Erste erlebt am gestrigen Sonntag aus Sicht der TV-Aufmerksamkeit einen Tag zum Zunge schnalzen. Den Anfang macht ein starker Block von Wintersport-Events, vor der Primetime funktioniert der Fußball und am Abend dominiert der neue. Die Zahlen im Detail: Den verhältnismäßig ruhigen Beginn setzt der. Um bereits 08:30 Uhr holte die erste Schalte 0,51 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,6 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft sicherte sich 7,7 Prozent, hierzu brauchte es 0,10 Millionen Zuschauer. Mit demder Frauen im «Slalom» aus Jasna holt das Erste dann erstmals mehr als eine Million Zuschauer. Es ergaben sich 1,64 Millionen Fernsehende ab drei Jahren, die Jüngeren wurden mit 0,29 Millionen definiert. So lagen die Marktanteile bei 16,5 und 13,9 Prozent.Über den nächsten Meilenstein hinaus ging es schließlich mit demder Herren um 10:30 Uhr aus Kitzbühel. Es folgten 2,43 Millionen Zuschauer dem Sieg von Linus Straßer vor Kristoffer Jakobsen und Daniel Yule. Damit kletterte der Marktanteil unaufhaltsam auf 20,3 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen belegten mit 16,1 Prozent einen ordentlichen Teil ihres Marktes, hierzu waren 0,40 Millionen Zuschauer nötig. Das absolute Wintersport-Highlight an diesem Sonntag sollte jedoch derder Frauen aus Antholz gewesen sein. Dem Sieg von Lena Häcki-Groß folgten grandiose 4,57 Millionen Zuschauer, womit das Erste sich sagenhafte 30,0 Prozent am TV-Markt sicherte. Die junge Gruppe der Zuschauer machte mit einem Marktanteil von 23,9 Prozent auf sich aufmerksam, hier waren stolze 0,75 Millionen anwesend. Julia Simon und Loe Jeanmonnot belegten Platz zwei und drei, beste Deutsche wurde Vanessa Voigt auf Platz vier.Nach dem Wintersport blicke das Erste auf die Fußballplätze der 2. Bundesliga. In derab 19:15 Uhr holte sich die blaue Eins 2,53 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 10,3 Prozent. Jüngere Zuschauer waren vor der Primetime 0,51 Millionen dabei, hiermit war evenfalls ein Marktanteil von 10,3 Prozent drin. Was setzt einem Tag von durchweg guten TV-Quoten und Reichweiten die Krone auf? Richtig, der neue «Tatort» am Abend. Ab 20:15 Uhr schraubte der neue Fallauf exzellente 8,39 Millionen Fernsehzuschauer in die Höhe, der Marktanteil explodierte nochmals auf 28,0 Prozent. Die Jungen waren ebenfalls gut, hier waren 1,55 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, der Marktanteil beeindruckt mit 22,3 Prozent.