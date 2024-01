CBS macht mit «FBI True» weiter

US-Fernsehen

Bis einschließlich 6. März setzt man auf das Format.

CBS gab die Ausstrahlungstermine von noch nie gezeigten Episoden vonbekannt, der Doku-Serie, die den Zuschauern einige der bedeutendsten und erstaunlichsten Fälle in der Geschichte des FBI aus der Sicht der Agenten zeigt, die dabei waren. Die neuen «FBI TRUE»-Episoden, die bis Mittwoch, den 6. März, ausgestrahlt werden, werden ab Mittwoch, den 24. Januar auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt«FBI True» nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn die Agenten ihre emotionalen Geschichten mit einander teilen. Sie erleben die herzzerreißenden Momente ihrer größten Fälle noch einmal und enthüllen neue Details, wie sie große kriminelle und terroristische Pläne vereitelt haben.Jede Woche stellt Die True-Crime-Show den Zuschauern mutige Agenten vor, die im Dienst große persönliche Risiken auf sich genommen haben, wobei sich jede Folge entweder auf einen einzelnen Fall oder auf zwei Fälle konzentriert, in denen die Agenten haarscharfe Entscheidungen treffen mussten, bei denen Leben auf dem Spiel standen. Das Format «FBI True» zeigt legendäre FBI-Spezialagenten, die sich mit ihren Kollegen zusammensetzen, um ihre Geschichten bei einem Kaffee oder Bier zu erzählen. Die zweite Folge beschäftigt sich beispielsweise mit der FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Russland.