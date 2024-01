DF1 schließt Verbreitungs-Deal mit DNMG

Vermischtes

Durch die langfristige Vereinbarung sichert sich der neue Free-TV-Sender eine reichweitenstarke Verbreitung im Kabelfernsehen.

Zum neuen Jahr ist der neue Free-TV-Sender DF1 an den Start gegangen und hat unter anderem mehrere Sportrechte und Formate von Servus TV Deutschland übernommen. Die Verbreitung erfolgt über zahlreiche Wege, darunter via Streaming, Satellit, IPTV und Kabel. Um die Verbreitung im Kabelfernsehen voranzutreiben, hat DF1 nun eine langfristige Partnerschaft mit der Deutschen Netzmarketing GmbH (DNMG) geschlossen. Durch die Vereinbarung sichert sich der Sender weitere relevante Reichweite bei den über 200 in der DNMG organisierten Kabelnetzbetreibern.„Wir freuen uns sehr, unseren Netzbetreibern und ihren Kunden mit DF1 ab sofort auch das neuartige Entertainment-Konzept von DF1 anbieten zu können. Zum Launch des Senders erreichen wir durch die Verbreitung in den Netzen unserer DNMG-Netzbetreiber sofort weit über zwei Millionen Haushalte“ freut sich Damian Lohmann, Senior Manager Partner Relations der DNMG.„Die Partnerschaft mit der DNMG ermöglicht es uns auf einen Streich Vereinbarungen mit bis zu 200 DNMG-Netzbetreibern zur FreeTV-Verbreitung von DF1 zu schließen. So kommen wir äußerst unkompliziert einer flächendeckenden Verbreitung im deutschen Kabel sehr nah. Unser gemeinsames Ziel ist es, deutschlandweit alle Haushalte mit DF1 zu erreichen.“ so David Müller, Geschäftsführer DF1 Medien GmbH.